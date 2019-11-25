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長知識！黑、白胡椒本是同根生 差別在這裡

2019-11-25 11:38聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

胡椒是許多美食佳餚不可或缺的提味焦點。農委會林業試驗所六龜研究中心為使民眾了解胡椒科植物，特別在扇平森林生態科學園的樹木標本園中，規畫建立「扇平胡椒園」，蒐集了包括胡椒、荖藤、大圓葉胡椒、紅莖椒草，以及其他藤本與草本的胡椒科植物共20餘種，邀請各界前來聚「椒」欣賞。

林試所表示，全世界的胡椒科植物有8屬，約2020種。胡椒原產於南印度，主要生長於年降水量2500毫米的熱帶地區，目前全球約有40餘國生產胡椒，越南、印尼、印度、馬來西亞、斯里蘭卡、巴西等是主要出口國，中國及台灣也有栽培。越南為全球胡椒第一大供應國，每年生產達10萬公噸以上，占全球總產量的35%，美國則為進口量最大的國家。

長期研究胡椒科植物的林試所助理研究員龔冠寧表示，市面上常見的黑胡椒、白胡椒其實都來自胡椒，只是製作方式不同。黑胡椒是將成熟的果實直接曬乾製成，白胡椒則是先把果實浸泡在水裡約7天至10天後，洗去果皮再進行乾燥。

他表示，胡椒既是料理中常見的調味劑，也是中醫用來驅寒、開胃的藥材，國人雖然可能無日不吃胡椒，卻很少有人能夠識其廬山真面目，也算是一種「餐桌上最熟悉的陌生人」。

龔冠寧表示，胡現代醫學上已經證明許多胡椒科植物含有胡椒鹼、胡椒脂鹼、胡椒新鹼，果實中的醯胺具有良好的殺蟲效果，並能發揮類似抗腫瘤、抗菌殺蟲及血小板凝集等功效。另在食品工業的應用上可作為防腐性的香料，使用日趨廣泛。

林試所所長張彬表示，林試所建置中的扇平胡椒園，除了培育原生的胡椒科植物外，也有引種栽培；歡迎民眾每年11月至隔年4月前往參觀。

六龜地區生產的黑胡椒與白胡椒。圖／林試所提供
六龜地區生產的黑胡椒與白胡椒。圖／林試所提供
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