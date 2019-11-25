男子如廁心肌梗塞發作 鄰居CPR、救護員接手電擊救了他

2019-11-25 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



家住高雄的一名52歲男性，日前趁著連假陪太太回台中的娘家，卻在清晨如廁時因心肌梗塞暈厥，所幸鄰居趕來，緊急施以心肺復甦術，直到救護車緊急醫療技術員接手，送醫後再施以連串醫療措施搶救，終於把他從鬼門關救回來。

大里仁愛醫院心臟內科醫師施昇宏說，在緊急救護案件當中，急救後回復自發性心跳，進而住院治療的比例約10至20%左右，而能夠存活出院的人數則低於5%。因此，當遇到這類患者盡快進行心肺復甦術及可能適當的電擊治療，增加回復心臟停止後恢復自發性循環的機會。

他說，這名男性送院途中，曾受自動體外心臟除顫器（AED）電擊，一度恢復心跳，急診處置過程中，心電圖顯示急性心肌梗塞，心臟內科團隊於是啟動心導管治療，並完成血管的疏通和給予主動脈內氣球幫浦的置放，以提供心臟更好的循環。

心導管治療之後，因患者仍處於重度的昏迷，醫師與家屬討論病情後給予維期2天的低溫治療，生命徵象才趨於穩定，並逐漸恢復意識，且身體狀況良好。透過神經學理學及影像檢查均無明顯缺損，在一般病房觀察無明顯不適後，已出院返回高雄。