文創商圈餐飲稽查 北市初查6成多不合格

2019-11-25 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



北市文創園區周邊人潮與餐飲商機多，衛生局今年針對華山、松菸、中山、艋舺龍山等文創園區周邊商圈餐飲業者進行專案稽查，共稽查80家業者，初查結果51家有衛生缺失，不合格率63.75%，經限期改善後，複查結果都合格。

衛生局10月專案稽查文創商圈周邊餐飲業者，依食品良好衛生規範準則（GHP），針對「人員衛生」、「設備與器具衛生」、「作業場所衛生」、「食材處理與製程衛生」及「食品業者登錄」等5大面向進行稽查。

衛生稽查科長李慧芝表示，初查結果缺失項目前三名依序為人員衛生的「未能出示從業人員完整體檢資料」、食品業者登錄的「未辦理食品業者登錄」及食材處理與製程衛生的「食材未分區或直接放置地面」，3面向缺失分別約占36%、25%、13%。

李慧芝說，GHP是確保食品業者衛生安全及品質的最基本要求，反規定的業者，經限期改善屆期未改善者，依食品安全衛生管理法第44調可處6萬元到2億元罰鍰；此外，經中央主管機關公告類別及規模的食品業者應申請食品業者登錄才能營業，若未完成登錄，經要求改正屆期未登錄者，將依同法第48條處3萬元到300萬元罰鍰。