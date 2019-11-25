和蘇貞昌不同 婦人半臉麻痺歸為「貝爾氏麻痺症」

2019-11-25 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



一名55歲婦人的左半邊臉突然幾乎無法動彈、嘴角下垂口水直流、眼睛也閉不緊，她以為是中風，趕緊就醫。醫師診斷是屬於顏面神經失調的「貝爾氏麻痺症」經類固醇藥物輔以靜脈營養治療，以及針灸、復健，一個月內已恢復8、9成。醫師說，顏面神經患者只要早期介入，積極治療，再加上注意日常生活保健，恢復機率通常很高。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱指出，顏面神經麻痺可分為中樞型與周邊型兩種，中樞型的原因多是腦中風、腦瘤等腦內病灶；周邊型則多是病毒感染造成，如帶狀皰疹感染，可能在耳朵附近合併有皰疹的皮膚表現，其他像是外傷、腦腫瘤、免疫引起的病變，影響到第七對的顱神經(即顏面神經)都可能造成。

若經檢查無明顯病因，則會被歸類到「貝爾氏麻痺症」此案例即是。它是一種急性、周邊型、原因不明確的顏面神經麻痺，但現在研究發現也可能和病毒有關。特別好發於季節交替之際，尤其是壓力大、勞累、免疫力低落的人，特別容易發生。此外，孕婦及糖尿病患者發病的危險性也很高。

陳惠萱也說，婦人症狀雖與行政院長跟蘇貞昌近日發生的病症類似，都是週邊型，不過蘇貞昌是診斷為過度勞累導致病毒感染，致使顏面神經暫時麻痺，但這位婦人經檢查無明顯病因，則會被歸類到「貝爾氏麻痺症」。

她說，「貝爾氏麻症」在治療上，急性期7~10天內，先給予類固醇治療，可合併像是維生素B12等促進末稍神經修復，若有皰疹病毒感染需合併使用抗病毒藥；其次加以一些輔助療法，如針灸、中藥及復健。

另外，也可接受靜脈營養的注射，透過點滴注射多重營養素，可幫助修復顏面神經、縮短恢復歷程。