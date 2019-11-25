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美研究機構遭中滲透，「千人計畫」僅是冰山一角？

上午9時32分規模4.4花蓮地震 最大震度3級

2019-11-25 09:37聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

中央氣象局發布地震報告，今天上午9時32分，在花蓮縣政府東偏北方14.1公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.4有感地震，地震深度6.5公里。

各地最大震度：花蓮縣3級、宜蘭縣2級、台中市2級、南投縣1級、苗栗縣1級、彰化縣1級。

中央氣象局發布地震報告。圖／氣象局提供
中央氣象局發布地震報告。圖／氣象局提供
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