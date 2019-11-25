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東北季風南下 吳德榮：今水氣多 周四的一波更冷

2019-11-25 07:43聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今晨冷空氣前緣剛抵達，中南部未受影響，不過北台灣氣溫將明顯下降，轉濕涼。明後天水氣會漸減，但北台灣天氣仍涼。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天東北季風南下，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，北台灣氣溫下降，轉濕涼；背風面受影響較小，為多雲時晴，白天舒適、早晚涼。

他表示，周二、三（26、27日）水氣漸減，降雨逐漸偏在北海岸、北部山區及東北部；背風面天氣穩定，中南部白天舒適、早晚涼。周四（28日）另一小波東北季風南下，冷空氣比今天這一波略強一些，北台灣濕涼；周五、六（30）日水氣又會漸減。

吳德榮指出，下周日（12月1日）可能又有一波比周四這波略強的冷空氣南下，但因模式模擬後期，抵達時間及強度還有誤差存在。

他說，最新模式持續模擬，周三、周四前後，菲律賓東方海面熱帶擾動發展機率很高；雖不致接近台灣附近，但若發展成颱而被命名，為11月的第6個颱風，追平1958年以來，11月颱風生成數最多的記錄，具氣候上的意義。

中央氣象局說，今天東北季風開始增強，由於此波水氣多，北部及東北部整天降雨機率偏高，尤其東北部地區及北部山區下雨時間長有局部大雨發生機率。東部、東南部地區及中南部山區也會有局部短暫雨，中南部平地則是雲量增多。

溫度方面，北台灣和昨天相比將明顯轉涼，白天高溫只有21到23度，其他地方則仍有25到29度，南北溫差大。而北台灣夜晚的低溫會降到18度上下，其他地方的低溫則在19到22度。

氣象局指出，此波東北季風將分兩股冷空氣南下，第一股在周二最強，中部以北及東北部低溫將降至17、18度，其他地方約20度上下，周三冷空氣略減弱；周四、周五另一股更強冷空氣南下，中部以北及東北部低溫將下探至15、16度，其他地方也只有17至19度，請多留意。周六、下周日（30日、12月1日）東北季風稍減弱，各地早晚仍涼。

北台灣和昨天相比將明顯轉涼，白天高溫只有21到23度，中南部還有25到29度，南...
北台灣和昨天相比將明顯轉涼，白天高溫只有21到23度，中南部還有25到29度，南北溫差大。本報資料照片
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低溫吳德榮氣象局

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