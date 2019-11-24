親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

當選高市長滿1年 韓國瑜：不曾落跑只為實現君子之約

具荷拉遭毆子宮出血被逼下跪 生前悲慘經歷曝光

環島鐵路電氣化最後一里路 南迴工程履勘完成

2019-11-24 21:58聯合報 記者吳姿賢/即時報導

環島鐵路電氣化最後一里路是南迴鐵路電氣化工程，包括潮州枋寮段及台東段。交通部說，潮州枋寮段交通部已於昨天跟今天完成履勘作業，並提出21項改善事項。

改善事項分為「營運前須改善事項」4項、「一般注意改善事項」7項、「後續建議改善事項」10項。「營運前須改善事項」部分，交通部將請鐵道局確認辦理，報部核准才可通車營運。「一般注意改善事項」部分，鐵道局及台鐵局將持續辦理改善並自行列管。「後續建議改善事項」則請鐵道局及台鐵局辦理後續工程或改善設施時參考辦理。

交通部說，本次履勘範圍為南迴鐵路電氣化潮州枋寮段，全長25.2公里，各項工程業已完竣，且經鐵道局及台鐵局自主檢查、聯合檢查及履勘前缺失改善，確認達營運要件，11月6日報請交通部派員履勘。

交通部表示，11月14日已就鐵道局及台鐵局提送履勘受檢文件形式審查，11月19日邀請專家學者組成履勘小組召開前置會議，在昨天跟今天分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。

交通部說，本項工程完工啟用後，環島鐵路電氣化最後一哩路已達成重要里程碑，可將潮州枋寮間柴聯車逐步改為電車組行駛，消除旅客換車不便性，提升服務品質，並改善鐵路沿線行車所產生的柴油味，提昇沿線居民生活環境品質。

南迴鐵路電氣化工程。圖／交通部提供
南迴鐵路電氣化工程。圖／交通部提供
分享

鐵道台鐵環島

相關新聞

一張圖看天氣！明起北台灣濕涼到周五 周末回溫

2019-11-24 21:57

細胞治療促衰老細胞再生？ 專家提醒這三點別被騙

2019-11-24 18:26

細胞治療官網下個月上線 可查治療成果、專線檢舉

2019-11-24 18:13

胃藥用於催生 婦產科醫學會要求充分告知

2019-11-24 21:57

低價胃藥成催生常用藥 專家籲正視對母嬰健康的威脅

2019-11-24 21:56

週五前北台灣涼冷 30日溫度略回升

2019-11-24 20:57

美翻！「滿天棉花糖」 鄭明典：明天變天的前兆

2019-11-24 17:47

虛擬實境治療中風 多人模式效果更佳

2019-11-24 17:32

同學在黑板上畫他唇顎裂傷疤 長大立誓成為法語口譯者

2019-11-24 16:33

秋冬國旅補助經費只用四成 觀光局不排除延長到明年

2019-11-24 16:09

爭取SMA特效藥 罕病友：盼速給付

2019-11-24 16:06

羅慧夫基金會30週年 顱顏患者回娘家

2019-11-24 16:05

兒童怕看牙 舒眠麻醉解夢魘

2019-11-24 13:48

緬甸空姐在台育兒秘訣：到學校當志工媽媽

2019-11-24 13:47

好好吃／氣炸鍋料理 減醣快瘦超方便

2019-11-24 13:37

愛肝達人站／大腸癌發現晚 轉移肝臟就麻煩了

2019-11-24 13:30

健康相談室／腸胃機能差 孕婦易抽筋

2019-11-24 13:30

保健看過來／神經內分泌瘤 10大警訊你該知道

2019-11-24 13:30

沒駕照也能吊扣1個月 18歲男半年違規6點考機車照遭拒

2019-11-24 13:24

自強號撞轎車班次延誤 台鐵提旅客換票方案

2019-11-24 13:19

低濃度長效散瞳 有助學童預防近視

2019-11-24 13:19

開車族注意！ 明起油價漲0.1元

2019-11-24 12:50

抓住「芒草」尾巴！達人帶路北台灣私房景點大公開

2019-11-24 12:44

媽曝兒數學考卷狂填「或或或或」 眾人笑翻：昨天在聽霍元甲？

2019-11-24 12:00

爭取SMA肌萎藥物 罕病聯盟向總統府陳情

2019-11-24 11:31

首波大陸冷氣團何時到？ 吳德榮：需等到12月

2019-11-24 07:23

護理師健檢發現胰臟異物 竟是神經內分泌瘤

2019-11-24 07:10

把握好天氣 周一起變冷

2019-11-24 00:40

電動自行車改裝易過熱 自燃危險性大增

2019-11-24 00:00

免牌照易過戶 電動自行車成移工寵兒

2019-11-23 23:54

電動自行車新制上路 逾半罰到移工

2019-11-23 23:50

東北季風增強 周一起天氣轉涼低溫15到18度

2019-11-23 20:32

金馬紅毯／吳慷仁卸下國父臉 一周胖3公斤

2019-11-23 19:47

名醫一定好？專家：醫師緣才有病人福

2019-11-23 19:43

影展開幕致詞講當地母語 台灣導演抓住邦交國的心

2019-11-23 19:33

桃園花彩節平鎮展區壓軸登場 「摩艾石像」掀搶拍風潮

2019-11-23 18:12

長期服務者也需要休息 土心、家庭照顧者分別辦園遊會

2019-11-23 17:21

秋季賞花來新北 彩虹花毯、各色花海好看又好拍

2019-11-23 17:00

分秒必爭？他等紅綠燈開盒「狂嗑便當」 網笑：飯要趁熱吃

2019-11-23 12:00
看更多

熱門文章

黑色購物節搶先報！11月25日好市多6大「優惠」品首曝光

2019-11-24 17:15

2019全球最長「黑色購物節」明天開跑！好市多去年最強優惠大公開

2019-11-24 12:23

美翻！「滿天棉花糖」 鄭明典：明天變天的前兆

2019-11-24 17:47

首波大陸冷氣團何時到？ 吳德榮：需等到12月

2019-11-24 07:23

電動自行車新制上路 逾半罰到移工

2019-11-23 23:50

殺破狼周運勢／白羊有加薪機會 雙子職場秘密被揭開

2019-11-24 00:00

護理師健檢發現胰臟異物 竟是神經內分泌瘤

2019-11-24 07:10

沒駕照也能吊扣1個月 18歲男半年違規6點考機車照遭拒

2019-11-24 13:24

黑色星期五購機享優惠 Pixel手機、PS4 Pro主機快入手

2019-11-24 12:48

一張圖看天氣！明起北台灣濕涼到周五 周末回溫

2019-11-24 21:57

樂桃航空開闢福岡航線 推1580元優惠機票

2019-11-24 17:11

開車族注意！ 明起油價漲0.1元

2019-11-24 12:50

不甩中國網友熱議？DIOR力挺女星行頭登金馬獎紅毯

2019-11-24 11:04

每日星座運勢／摩羯靠腦力爭取機會　運勢趨於平順

2019-11-24 00:00

蘋果非整顆紅才好吃？ 青森果園「三不一沒有」的美味秘密

2019-11-24 17:23

把握好天氣 周一起變冷

2019-11-24 00:40

「陽光普照」許光漢撇金馬獎 台南任MIDO一日店長擠爆百貨

2019-11-24 15:12

免牌照易過戶 電動自行車成移工寵兒

2019-11-23 23:54

同學在黑板上畫他唇顎裂傷疤 長大立誓成為法語口譯者

2019-11-24 16:33

泰國血拚直接秀護照！明年1月底前住房購物折扣7折起

2019-11-24 14:49

爭取SMA肌萎藥物 罕病聯盟向總統府陳情

2019-11-24 11:31

電動自行車改裝易過熱 自燃危險性大增

2019-11-24 00:00

秋冬國旅補助經費只用四成 觀光局不排除延長到明年

2019-11-24 16:09

自強號撞轎車班次延誤 台鐵提旅客換票方案

2019-11-24 13:19

細胞治療促衰老細胞再生？ 專家提醒這三點別被騙

2019-11-24 18:26

抓住「芒草」尾巴！達人帶路北台灣私房景點大公開

2019-11-24 12:44

環島鐵路電氣化最後一里路 南迴工程履勘完成

2019-11-24 21:58

溫潤「焦糖色」好優雅 早春鞋包超百搭！

2019-11-24 14:03

ELLE時尚口罩法式風情 消口臭又親膚

2019-11-24 10:38

日本玩爽搭商務艙！華航推高雄飛東京來回未稅2萬元起

2019-11-24 12:25

準媽咪夜半腳抽筋 可多吃小魚乾、黑芝麻和紅棗核桃

2019-11-24 07:14

緬甸空姐在台育兒秘訣：到學校當志工媽媽

2019-11-24 13:47

最親民倒數日曆！歐舒丹秀「台灣之光」 小資女好入手

2019-11-24 12:32

細胞治療官網下個月上線 可查治療成果、專線檢舉

2019-11-24 18:13

《鬼怪》韓式炸雞 bb.q CHICKEN台北旗艦店明開幕

2019-11-24 13:27

BV大阪開咖啡廳 新款「可頌包」又要賣到缺貨了！

2019-11-23 13:12

台北超狂「恐龍」餵食秀！走入侏羅紀世界開啟冒險旅程

2019-11-24 12:31

兒童怕看牙 舒眠麻醉解夢魘

2019-11-24 13:48

全聯直採有內涵的青森蘋果 王林、蜜富士輪番祭優惠

2019-11-24 18:26

胃藥用於催生 婦產科醫學會要求充分告知

2019-11-24 21:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top