環島鐵路電氣化最後一里路 南迴工程履勘完成

2019-11-24 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 /即時報導



環島鐵路電氣化最後一里路是南迴鐵路電氣化工程，包括潮州枋寮段及台東段。交通部說，潮州枋寮段交通部已於昨天跟今天完成履勘作業，並提出21項改善事項。

改善事項分為「營運前須改善事項」4項、「一般注意改善事項」7項、「後續建議改善事項」10項。「營運前須改善事項」部分，交通部將請鐵道局確認辦理，報部核准才可通車營運。「一般注意改善事項」部分，鐵道局及台鐵局將持續辦理改善並自行列管。「後續建議改善事項」則請鐵道局及台鐵局辦理後續工程或改善設施時參考辦理。

交通部說，本次履勘範圍為南迴鐵路電氣化潮州枋寮段，全長25.2公里，各項工程業已完竣，且經鐵道局及台鐵局自主檢查、聯合檢查及履勘前缺失改善，確認達營運要件，11月6日報請交通部派員履勘。

交通部表示，11月14日已就鐵道局及台鐵局提送履勘受檢文件形式審查，11月19日邀請專家學者組成履勘小組召開前置會議，在昨天跟今天分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。