一張圖看天氣！明起北台灣濕涼到周五 周末回溫

2019-11-24 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



明天將變天，北台灣轉濕涼，至少延續到下周五。 記者林伯東／攝影 分享 facebook 明天又是上班日，中央氣象局臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，明天將變天，北台灣轉濕涼，至少延續到下周五。

中央氣象局說，明天東北季風增強，北台灣轉雨轉涼，花東及中南部山區也會有局部短暫雨，東北部地區、北部山區還有局部大雨發生的機率。

周二至周五持續受東北季風影響，迎風面降雨機率還是高，周四水氣相對也會較多。

溫度方面，氣象局說，由於東北季風影響，北部、東北部整天都會比較涼，其他地區早晚也涼，中南部日夜溫差大。