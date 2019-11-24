胃藥用於催生 婦產科醫學會要求充分告知

針對「喜克潰」用於人工流產和催生，台灣婦產科醫學會理事長黃閔照表示，雖然適應症外使用遇有醫療糾紛時容易引起爭議，但國際婦產科聯盟（FIGO）指引允許使用，國內也不會禁止，將加強充分告知病人，日前婦產科醫學會決議，將製作標準格式的告知同意書，並要求醫師用藥前，充分告知病人。

為何國內醫師選擇使用「喜克潰」於催生？醫師指出，健保給付陰道生產採論病例計酬的包裹式給付（DRG），一個案例固定給付三萬多元，不藥效快、成本低的米索前列醇對醫師來說，具有省時又省錢的誘因。

健保署醫審及藥材組資料顯示，健保給付用於催生和流產的藥物，去年給付金額前三名分別為前列腺素的陰道塞劑，每錠三〇九元，以及兩種催產素注射劑，每劑是廿一元；適應症為胃及十二指腸潰瘍的米索前列醇價格最低，每錠十點三元，米索前列醇價格明低於其他藥品。

台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光表示，健保DRG審查只看用藥數量、住院天數，不看用藥和處置內容，建議健保署應要求醫療院所申報時，把醫令都報上來，才能監測臨床指引落實，並且觀察沿用國外臨床指引對於提升病人安全的成效。如果發現國外指引有不適合台灣之處，也能即時發現並修正。