低價胃藥成催生常用藥 專家籲正視對母嬰健康的威脅

原用於治療胃潰瘍的口服藥物「喜克潰錠」（Cytotec）」，成分為米索前列醇，因有子宮收縮的副作用，成為催生及人工流產替代用藥，但因藥效迅速，劑量若拿捏不當，可能導致子宮過度收縮、子宮破裂、甚至胎死腹中。專家提醒，應正視「喜克潰」使用不當對母嬰造成的嚴重威脅。

醫策會六月公布的生育事故學習案例，特別以實際案例說明，應避免足月時使用米索前列醇，且使用應注意劑量及監測，密切注意是否有子宮破裂徵兆。沒想到九月底又見憾事，一名產婦到新北市某婦產科診所分娩，子宮破裂大量出血，造成胎兒死亡，主治醫師受訪時提及曾使用「米索前列醇」，也就是喜克潰錠。

台灣婦產科醫學會理事長黃閔照表示，「喜克潰」藥品說明單上並未列入婦產科相關適應症，但國際婦產科聯盟（FIGO）於二○一七年公布「喜克潰」單獨使用指南，讓婦產科醫師遵照指引劑量和途徑給藥。由於前列腺素陰道塞劑常缺貨，今年七月到十一月就缺貨四個月，許多醫師便使用「喜克潰」，縮短陣痛時間。

不過，開業婦產科醫師徐金源提醒，使用「喜克潰」應該謹慎小心，若用於足月催生，使用劑量約為八分之一到六分之一錠，因藥效來得快，一旦沒拿捏好劑量及用藥時間，可能導致子宮過度收縮、子宮破裂、甚至胎死腹中。徐金源表示，他自己開業這麼久，從來不用這個藥催生。

醫藥公會發言人沈采穎表示，「適應症外使用（Off-Label Use）」愈來愈普遍，「喜克潰」已是婦產科常用催生藥，建議藥廠在仿單上加註在何種情況下可使用，以避免疑慮，如有意外，當事人還可申請藥害救濟。生產「喜克潰」的輝瑞藥廠表示，將檢視相關資料及科學證據，與總公司討論是否新增適應症。