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週五前北台灣涼冷 30日溫度略回升

2019-11-24 20:57台灣醒報 記者張元融╱台北報導

中央氣象局指出，本週天氣受東北季風增強影響，週一開始北台灣轉雨轉涼，週二至週五降...
中央氣象局指出，本週天氣受東北季風增強影響，週一開始北台灣轉雨轉涼，週二至週五降雨機率高。（photo by張元融／台灣醒報）
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週一（25日）起，桃園以北天氣轉涼冷至週五，週末（30日）略回溫。中央氣象局指出，本週天氣受東北季風增強影響，週一開始北台灣轉雨轉涼，週二至週五降雨機率高，尤其週四水氣特別多。溫度方面，北半部整天都會偏涼，中南部日夜溫差大，尤其，週四、週五清晨冷空氣最強；週末東北季風減弱，溫度略回升。

週一氣溫略降

天氣風險公司24日表示，週日（24日）晚上東北風開始逐漸增強，下週一（25日）開始新竹以北又會轉為多雲時陰有短暫陣雨的天氣，北海岸至東北角一帶、山區雨勢持續時間比較久。溫度方面，北部整體的溫度將會下降，氣溫約18-22度，中南部地區中午高溫也會略降至26-28度，空曠地區清晨低溫可降至17-18度，日夜溫差較大。

天氣即時預報表示，新一波的北風正在南下，本週總共有「2波」北風接力，一直要到週末時轉吹東風，溫度才再有大幅度回升。本週北風時間大致為週一至週二第一波；週四至週五第二波，且這一波較強。週三則是北風的小空檔。

迎風面陰雨綿綿

第一波北風是「東北季風」的強度，還沒有達到冷氣團，中北部期間低溫約16~18度，北東部將整天陰涼、中南部則日夜溫差大，早晚涼冷、中午舒適。降雨方面，則維持迎、背風面的降雨配置，北部、宜花陰雨綿綿。整週而言，週一、週二、週四水氣較多；中南部、台東為好天氣。

何時能入冬？天氣即時預報表示，從目前主要的數值預報(歐洲、美國、氣象局)來看，在「12月初(下週前期)」有一波較強的冷空氣南下，有機會接近「冷氣團」的等級。若接下來的預報穩定，那麼今年的冬天就將要來臨。

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預報冷氣團

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