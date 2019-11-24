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細胞治療促衰老細胞再生？ 專家提醒這三點別被騙

2019-11-24 18:26聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

衛生福利部醫事司司長石崇良出席細胞與基因治療研討會時表示，民眾對於細胞治療的主要...
衛生福利部醫事司司長石崇良出席細胞與基因治療研討會時表示，民眾對於細胞治療的主要疑慮首要就是收費。記者邱宜君／攝影
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台大醫學院舉辦細胞與基因治療研討會，多位專家演說中都提到目前坊間部分資訊不符合政府核准之合法細胞治療的規範，混淆民眾認知，恐導致權益受損。與會官員及專家提醒，目前審核通過的都是用於癌症的自體免疫細胞治療，民眾可從治療內容、是否明確分段收費及退費機制、是否為病人投保，初步判斷。

台灣幹細胞學會理事長沈家寧表示，真正的幹細胞治療需要經過分離、擴增、培養，要有足夠的幹細胞數目並且保有它分化的潛能，還要能夠正確地誘導它成為特定細胞去修補受創部位。目前坊間可見到許多要價不菲的膠囊或飲品，號稱使用動物胎盤幹細胞可以促進衰老細胞再生，或是宣稱喝了某種醣蛋白可以調整三高、增加幹細胞，都是誇大不實。

衛福部醫事司長石崇良表示，去年九月公布細胞治療特管辦法以來，目前國內已有六個治療計畫獲准，包括三總及中國附醫各兩項計畫、花蓮慈濟及北醫附醫各一項計畫，全都是針對癌症的自體免疫細胞治療。

台灣細胞醫療協會秘書長林泰元提醒，目前衛福部核准治療沒有「幹細胞治療」，也不會用在第一線，只有其他治療都無效的癌症病人才會適用。此外，由於細胞治療目前沒有藥害救濟，提出計畫的醫療院所必須要與保險公司合作並為病人投保，計畫才會獲准，沒有為病人保險的治療，就不是目前核准的計畫。

石崇良表示，民眾對於細胞治療的主要疑慮首要就是收費，不知道哪些醫院可進行細胞治療、不知道收費金額及細節為何。衛福部目前要求細胞治療技術的收費方式必須明載於細胞治療技術說明書，包括治療成效的評估時間及客觀指標，且規定收費要以「療程」為單位，不能每次或每劑收費。依照治療成果的達成情形分段收費，如果因檢體數量不足或病人無法完成療程，也要有例外狀況的收費方式及退費機制。

林泰元提醒，台灣是用人體細胞組織優良操作規範(GTP)去要求細胞備製場所製造出臨床試驗級的產品，相較於國外某些由醫師自行備製細胞的療程，台灣的規格及成本都高上許多倍，整個療程費用在一百多萬到兩百萬之間，如果聽聞超低價的療程，恐怕是非合法療程。

石崇良表示，今年底以前將開放細胞治療技術資訊揭露網站，內容包括四大重點，包括衛教資訊、已核准施行的計劃、進行中的人體試驗、檢舉專線，衛福部將嚴查未經許可的治療，避免劣幣逐良幣。

台大醫學院今舉辦細胞與基因治療研討會。左起為沛爾生醫副總經理林建廷、台大醫院血液...
台大醫學院今舉辦細胞與基因治療研討會。左起為沛爾生醫副總經理林建廷、台大醫院血液腫瘤科主治醫師姚明、台灣大學生醫倫理中心主任蔡甫昌、台灣幹細胞學會理事長沈家寧、台灣細胞醫療協會秘書長林泰元、台大醫院醫學研究部副主任林頌然。記者邱宜君／攝影
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幹細胞衛福部癌症

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