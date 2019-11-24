細胞治療官網下個月上線 可查治療成果、專線檢舉

2019-11-24 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



台大醫學院今舉辦細胞與基因治療研討會，衛福部醫事司司長石崇良指出，衛福部年底前將開放細胞治療技術資訊揭露網站，內容包括四大重點，包括衛教資訊、已核准施行的計劃、進行中的人體試驗、檢舉專線，衛福部將嚴查未經許可的治療，避免劣幣逐良幣。

石崇良表示，網站預計每個月至少一篇衛教資訊，幫助民眾更提升細胞治療的知識。有了資訊，民眾能了解已核准的治療計畫有哪些、成果如何，也可以主動詢問醫師自己是否適合參加人體試驗。網站也將幫助醫療機構作業更便利，申請計畫、上傳成果報告、通報不良反應，都可以透過網路上傳。

石崇良說，去年九月公布細胞治療特管辦法以來，目前國內已有六個治療計畫獲准，包括三總及中國附醫各兩項計畫、花蓮慈濟及北醫附醫各一項計畫，全都是針對癌症的自體免疫細胞治療，加上目前審核中的計畫，今年底總共會有十個治療計畫。