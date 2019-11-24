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黑色購物節搶先報！11月25日好市多6大「優惠」品首曝光

一看就知「共諜」是假的？前軍情局官員提出十大破綻

虛擬實境治療中風 多人模式效果更佳

2019-11-24 17:32台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

物理與職能治療有助於中風患者復原，不過許多時候，中風患者的住所可能會因為離復健中心過遠，導致參與療程上的困難。因此，研究人員研發出一種線上的虛擬實境平台，讓中風患者能在家做復健，甚至還能與住在遠方的親人好友一同進行療程。而研究發現，此平台對中風治療有效且能增加患者參與療程的意願。

多人模式效果佳

根據《Futurity》報導，研究人員所發明的復健機稱為VERGE（虛擬實境復健遊戲機），它是透過Kinect動作感測器感知患者與治療師的動作。VERGE主要支援的復健活動包括將虛擬的球讓患者與他人來回對打（多人模式）或讓患者對著牆壁打球（單人模式）。

為證明VERGE的復健功效，研究人員找到20位平均年齡60歲的中風患者參與實驗，其中有17位參與者是男性。研究人員讓一半的人先進行多人模式，另一半進行單人模式，兩個禮拜後再讓兩組人馬交換模式，一樣進行兩週。

結果發現，進行多人模式時患者參與復健的比率是99%；單人模式時則也有89%。另外，進行雙人模式時參與者平多花了7.6分鐘進行療程；每次療程中手總共移動的距離也比進行單人模式時的平均多了88公尺。而研究人員也用Fugl-Meyer評估量表評估復健療效，發現使用VERGE進行復健的療效與臨床復健相差不遠。

未來發展

根據《Medical Xpress》報導，將VERGE正式推廣前，研究人員希望可以進行更大規模、變因更多的實驗，例如讓患者家屬一同參與療程等等。VERGE的副作用不多，未來除了用來治療患者外，或許也可以成為鼓勵老年人運動的新工具。

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患者復健中風

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