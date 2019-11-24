同學在黑板上畫他唇顎裂傷疤，長大立誓成為法語口譯者

2019-11-24 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



就讀淡江大學法國語文學系三年級的尤子豪，雖然單側唇顎裂，但擺脫一般民眾對唇顎裂患者語音不良的偏見，選擇了法文系就讀，並立志成為中法會議口譯者。今天他特地參加羅慧夫顱顏基金會的獎學金頒獎典禮，慶祝羅慧夫顱顏基金會30周年。

羅慧夫顱顏基金會今舉行「30週年感恩餐會暨獎助學金頒獎典禮」，除了表揚顱顏學生，也能帶給顱顏家庭及患者更多的自信心，總計4位研究所生、79位大專青年及76位高中職學生等159人獲獎。

尤子豪在唇顎修補手術後，僅上了幾堂語言治療課便宣告「畢業」，在語言方面不太令人擔憂。甚至國小三年級到高二，都獲選參加閩南語演說、朗讀比賽，自己也從學習語言的過程中發現樂趣、建立自信。

但外表的疤痕依然帶給子豪被嘲笑霸凌的經驗。國中時曾有同學將他唇裂修補後的疤痕，畫在黑板上，藉此羞辱他。但他後來領悟到：「既然老天讓我與生俱來就擁有獨特，那麼就讓這個獨特跟著我吧！」於是擁抱自己缺陷，更學習讓自己過得怡然自得。

現在的尤子豪立志成為優秀的中法會議口譯者，除了希望能在商業、科技、政治等領域的口譯專業有所貢獻外，更希望能投入醫療領域的法文翻譯，傳遞相關醫療訊息給其他病友。