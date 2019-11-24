羅慧夫基金會30週年 顱顏患者回娘家

2019-11-24 16:05 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



2019年是羅慧夫顱顏基金會成立屆滿30年。圖為基金會執行長王金英。（photo by 楊約翰/台灣醒報） 分享 facebook 「不要擔心，不要害怕你跟別人不一樣。」羅慧夫顱顏基金會24日的感恩餐會暨頒獎典禮上，有70組顱顏家庭、超過250人共襄盛舉。慶祝屆滿30年的盛會中，許多大小朋友都表示，是以一種回娘家的心情出席，而身為患者、也是芭蕾舞者的婉瑜則帶來優雅的舞蹈表演。

顱顏患者回娘家

羅慧夫顱顏基金會於2019年成立滿30年，基金會執行長王金英致詞時表示：「患者的生命故事讓我們獲得很多正能量，有就讀法文系的患者，厲害到能去演講，也是我們一般人做不到的。」典禮由頭頂大蝴蝶結的志工群帶來的熱舞開場，台下則有著公主裝的汽球達人摺汽球與小孩互動，現場氣氛溫馨又歡樂。

24日頒出的獎學金除了表揚顱顏學生，也能帶給顱顏家庭及患者更多的自信心，總計4位研究所生、79位大專青年及76位高中職學生得獎。基金會曾幫助了許多無助的家庭，約有3萬人因此受惠，許多患者更已長大成人，會中也播出許多顱顏患者出遊、活動的影片讓大家回顧。

顱顏患者發光發熱

顱顏患者邵夫表示，基金會常常以各種活動把大家聚在一起，就像是一個大家庭一樣。他說：「以前自己脾氣比較不好，參加基金會的活動後，發現自己都是團體中的大哥哥，就會以身作則。」顯示基金會用心舉辦的活動，讓患者有歸屬感，也能讓他們從受社會歧見導致的憤世嫉俗的性格，轉變成較柔軟的人。

「不要擔心，不要害怕你跟別人不一樣。」婉瑜說，已是專業舞者的她也帶來芭蕾舞蹈演出，表演恬淡又優雅。舞台中，小小舞者在一旁練習的意境象徵蛻變的過程，婉瑜優雅的舞步及數次沉穩的跳躍，讓現場觀眾看得目不轉睛，表演結束時得到的掌聲不絕於耳。

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