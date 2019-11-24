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兒童怕看牙 舒眠麻醉解夢魘

2019-11-24 13:48聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

鑽牙聲響個不停，看牙連大人都害怕，更遑論小孩。四歲的小凱，平常愛吃糖，從小又有夜奶習慣，導致小小年紀就一口爛牙，但小凱每次看牙聽到鑽牙聲就哭鬧不休、躁動不安，看牙變成夢魘，後經舒眠麻醉下進行兒童牙科治療，一覺醒來完成治療，揮別小孩看牙的夢魘。

收治小凱的國泰醫院兒童牙科醫師謝宗慈表示，不少小孩害怕看牙，且嘴小又無法配合治療，會加重治療的困難與危險性；因此若小孩需進行全口或根管治療等較複雜療程時，建議考慮接受兒童牙科舒眠麻醉治療，以降低小孩看牙時的恐懼及治療過程的危險性。

謝宗慈說，舒眠麻醉治療在國外為常見、國泰則引進約六年，是透過兒童牙科、麻醉醫護團隊構成，她與另名馮醫師都各自前往國外進修，因此有一定的默契。小患者治療前多會進行兩次會診，包含照X光、確認狀況、術前評估並擬定治療計畫。

而後在家長的配合下，由麻醉師先誘導小孩喝下含有麻醉成分的果汁，待藥物作用15至20分鐘，小孩開始出現嗜睡、反應遲緩狀態後，再幫小孩血管注射點滴、給予持續性的靜脈麻醉藥物，並於舒眠麻醉全程使用進階生理與呼吸監測儀器，以準確觀察小孩的生理狀況是否穩定再行治療。

曾為兒童牙科麻醉，專赴日本進修的國泰醫院麻醉科醫師馮育斌表示，麻醉過程中，他與兒童牙科醫師間會隨時討論治療進度，並依治療刺激強度做麻醉藥物劑量調整，最長可至兩小時。待療程結束，停用靜脈麻醉藥物後，小孩約半小時內就會清醒，且護理師會持續監測小孩的生理狀況，直到恢復情況達到標準才可返家，來避免突發狀況及降低鎮靜麻醉風險。

說起麻醉風險，馮育斌說，孩童使用的麻醉藥物過敏風險相當低，只是恢復後當下偶有嗜睡情形；但若有嚴重先天性心臟病、顱顏異常等小患者則不建議，仍採插管方式治療為佳。

看牙示意圖／ingimage
看牙示意圖／ingimage
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醫師患者果汁

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