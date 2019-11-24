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緬甸空姐在台育兒秘訣：到學校當志工媽媽

2019-11-24 13:47聯合報 記者廖炳棋／即時報導

移民署台北市服務站，今天辦理新住民家庭教育，除了向剛到台灣的新住民說明重要的衛生、醫療就業及居留等資訊，更在現場介紹移民署專為新住民設置服務的網站「新住民全球新聞網」，一名來自緬甸、曾擔任空姐的新住民張麗英分享她的育兒秘訣，就是到學校當志工媽媽，可以陪伴自己的小孩，又可以幫助別人的小孩，她感到做公益相當快樂。

對於移民署設置「新住民全球新聞網」的網頁及臉書，張麗英表示她使用後，獲得許多有用的必知資訊，例如醫療、健保、法律、新二代培力計畫與獎學金、還有新住民節日活動等等，她肯定台灣對於新住民的照顧真的很用心，讓新住民在台生活資訊無落差。

張麗英結婚來台灣已經有9年多，畢業於緬甸仰光經濟學院的她，在緬甸曼德勒航空公司當空服員，但是為了先生，毅然結束這份工作並離開父母與家鄉親友，踏上台灣這塊土地，有了新的家庭及生活。

張麗英說，來到台灣時中文幾乎都看不懂，所以自己也到國小念書，從注音符號開始學習，終於努力讀完國中學業順利畢業。

張麗英分享時也提到，她在台灣的生活中不可缺少就是當志工，目前在積穗國小、鶯歌國中當母語老師及志工，她解釋會當志工的原因，是因為兒子開始上幼兒園時，每天都哭，還說希望媽媽在學校陪他上課，她發現當志工媽媽，可以進去學校陪他，就這樣開始走上志工這一條路，目前也在雙和區文教中心當志工導覽員，在新北市立圖書館當志工故事媽媽，也發現自己當志工很歡喜也很開心。

另一位大陸新住民蘭嵐分享時也提到，「新住民全球新聞網」提供很多有用訊息包含升學教育、醫療保健、就業服務、生活服務、藝術文化等資訊，她就是看了升學教育資訊，到她家附近的社區大學學畫畫，讓自己生活獲得新的學習動力，自己也很有成就感。

北市服務站蘇慧雯主任表示，移民署關懷剛入境的新住民，規劃生活上重要事項讓新住民了解，因此辦理家庭教育課程，另外也委託義美聯合電子商務公司設置「新住民全球新聞網」以體現政府充分照顧新住民的心意，歡迎新住民朋友多多利用。

張麗英與大陸新住民蘭嵐一致覺得「新住民全球新聞網」提供多元又實用的資訊，真得很好...
張麗英與大陸新住民蘭嵐一致覺得「新住民全球新聞網」提供多元又實用的資訊，真得很好用。圖/記者廖炳棋翻攝
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張麗英曾在緬甸曼德勒航空公司當空服務員。圖/記者廖炳棋翻攝
張麗英曾在緬甸曼德勒航空公司當空服務員。圖/記者廖炳棋翻攝
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臺北市民政局股長李佩珊為新住民朋友解說國籍法相關規定。圖/記者廖炳棋翻攝
臺北市民政局股長李佩珊為新住民朋友解說國籍法相關規定。圖/記者廖炳棋翻攝
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來自緬甸的新住民張麗英在移民署台北市服務站新住民家庭教育課程中，分享她的育兒秘訣...
來自緬甸的新住民張麗英在移民署台北市服務站新住民家庭教育課程中，分享她的育兒秘訣。圖/記者廖炳棋翻攝
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