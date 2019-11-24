緬甸空姐在台育兒秘訣：到學校當志工媽媽

2019-11-24 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／即時報導



移民署台北市服務站，今天辦理新住民家庭教育，除了向剛到台灣的新住民說明重要的衛生、醫療就業及居留等資訊，更在現場介紹移民署專為新住民設置服務的網站「新住民全球新聞網」，一名來自緬甸、曾擔任空姐的新住民張麗英分享她的育兒秘訣，就是到學校當志工媽媽，可以陪伴自己的小孩，又可以幫助別人的小孩，她感到做公益相當快樂。

對於移民署設置「新住民全球新聞網」的網頁及臉書，張麗英表示她使用後，獲得許多有用的必知資訊，例如醫療、健保、法律、新二代培力計畫與獎學金、還有新住民節日活動等等，她肯定台灣對於新住民的照顧真的很用心，讓新住民在台生活資訊無落差。

張麗英結婚來台灣已經有9年多，畢業於緬甸仰光經濟學院的她，在緬甸曼德勒航空公司當空服員，但是為了先生，毅然結束這份工作並離開父母與家鄉親友，踏上台灣這塊土地，有了新的家庭及生活。

張麗英說，來到台灣時中文幾乎都看不懂，所以自己也到國小念書，從注音符號開始學習，終於努力讀完國中學業順利畢業。

張麗英分享時也提到，她在台灣的生活中不可缺少就是當志工，目前在積穗國小、鶯歌國中當母語老師及志工，她解釋會當志工的原因，是因為兒子開始上幼兒園時，每天都哭，還說希望媽媽在學校陪他上課，她發現當志工媽媽，可以進去學校陪他，就這樣開始走上志工這一條路，目前也在雙和區文教中心當志工導覽員，在新北市立圖書館當志工故事媽媽，也發現自己當志工很歡喜也很開心。

另一位大陸新住民蘭嵐分享時也提到，「新住民全球新聞網」提供很多有用訊息包含升學教育、醫療保健、就業服務、生活服務、藝術文化等資訊，她就是看了升學教育資訊，到她家附近的社區大學學畫畫，讓自己生活獲得新的學習動力，自己也很有成就感。