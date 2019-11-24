低濃度長效散瞳 有助學童預防近視

2019-11-24 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



眼科醫師在做眼底檢查前、手術放鬆睫狀肌用來止痛、檢查有否假性近視，以及治療近視時，會視情況使用散瞳劑，對兒童而言，主要是為了治療近視。但在動漫「名偵探柯南」中卻曾演到，直升機駕駛因點了被犯人將維他命掉包成散瞳劑的眼藥水，而造成瞳孔放大、眼睛畏光導致駕駛差點失事。

食藥署在「藥物食品安全週報」表示，散瞳劑可分短效型及長效型兩種。短效型散瞳劑藥效約6至8小時，藥效過後瞳孔即會恢復正常，常用於眼底檢查玻璃體、視網膜、視神經、黃斑部的變化，確認是否有飛蚊症、黃斑部病變或視網膜剝離等。至於長效型的散瞳劑阿托品（Atropin）藥效則長達一周，常用於控制兒童近視度數加深。

文章內容指出，阿托品有預防近視的功效，根據研究指出，點散瞳劑有助於對抗眼軸增長，使用的阿托品濃度越高，延緩眼球增長的效果越好。因此學齡前孩童若仍有保留50度到100度的遠視，可以點阿托品來預防近視。

文章內容指出，但因為散瞳劑會造成瞳孔散大，繼而造成畏光、近距離視力困難等現象，因此為了避免散瞳劑對孩童造成畏光，而有白內障、黃斑部病變的風險，濃度由1％降至0.01％，除了能相對有效的治療近視，也大幅降低孩童畏光的困擾。