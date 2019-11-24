抓住「芒草」尾巴！達人帶路北台灣私房景點大公開
秋冬交際，雪白色「芒草」浸染山頭，宛如嬌羞少女戴上面紗充滿神秘氣息。10月底開始，各地進入芒草盛季，為期約一個月時間，相約三五好友，恣意漫步山頭，享受芒草絕美芳光，沐浴在充滿芬多精的山林間，暫時忘卻都市煩憂，回歸身心靈的平靜。
被譽為台北後花園的「陽明山」為知名賞芒勝地，每到秋末總吸引眾多攝影好手齊聚，爭睹芒草面容。在內行人推薦下，記者實際走訪「二子坪步道」，全長1.8公里的無障礙步道，坡度十分平緩，走起路來相當輕鬆，從步道口步行至二子坪，來回路程耗時約90分鐘，無論是三五好友或家族旅遊，漫步在綠意盎然步道，陽光撥開雲朵灑落樹梢，享受著如畫美景，可謂人生一大樂事。
沿著步道疾行，沿途景觀也隨之發生變化，兩旁高聳樹蔭逐漸變為銀白色芒草，在強風吹拂下，宛如低頭吟遊詩人般，低調卻無法隱藏光芒。俗話說：「不禁一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，歷經辛勞後登上山頂，整片雪白色芒草映入眼簾，寒風吹拂著臉龐，從高處鳥瞰大台北地區美景，重拾生命的美好。
微涼秋季，登上高山欣賞整片白芒美景，讓人打從心裡平靜起來。但許多人「芒草、蘆葦」傻傻分不清楚？以「芒草」來說，每年10月中旬開始到11月底左右，為全台芒草盛開季節，芒草多生長於高山乾燥地，喜愛陽光接受強風吹拂，台北陽明山可見其蹤影；至於「蘆葦」部分，花期在10月前後，生長於河川入海口的泥灘地，通常可在地勢低平之處找到其蹤跡。
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