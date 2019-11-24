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爭取SMA肌萎藥物 罕病聯盟向總統府陳情

2019-11-24 11:31聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

「蔡總統給藥救命！我們要活下去！」獲兩次總統教育獎的脊髓性肌肉萎縮症患者李怡潔，上午表達對脊髓性肌肉萎縮症（‬SMA）的治療藥物需求，希望健保署應將SMA藥物排入12月的共擬會討論外，政府相關單位盡早對該藥物進行全給付，她與十名罕病代表隨即赴總統府陳情。

她今天在立委陳曼麗、拍攝SMA電影「用心飛翔」的導演施祥德，與50多名病友、家屬等組成的罕病SMA肌萎藥物爭取聯盟，上午表達對SMA治療藥物Spinraza的需求。

聯盟表示，該藥美、日、港等國家都已獲給付，台灣卻遲遲未能納入健保，但小患者不能再等。

健保署長李伯璋表示，近日已跟署內內部討論，會將SMA治療藥物Spinraza排入12月中旬的共擬會議議程中，讓專家進行討論。該藥國內目前只有一家廠商有，今年已找該藥廠就藥價部分談三次，但價格部分未能取得共識而使進展趨緩。不過該藥年底前會新增一家藥廠加入，相信應該會有更大的空間可討論。

柏麟媽媽現身說法表示，柏麟出生未滿一個月就確診為脊髓性肌肉萎縮症患者，五個月大、本該能稍微抬起頭，卻因肩頸無力而無法做到，也不太能翻身，再次回醫院檢查才發現已經發病。

柏麟屬SMA最嚴重型，符合申請恩慈療法的資格，能在爭取健保給付的過程中，使用廠商免費治療藥物，柏麟接受治療至今已兩歲，現在已可正常走路、跑步，雖然偶爾會跌倒，但已讓她欣慰。

李怡潔表示，Spinraza是全球首個治療SMA的藥物，2016年12月在美國上市，各國皆因治療的迫切性，在全球39個國家‭已獲給付，包含鄰近台灣的香港與日本也已給付。但台灣FDA通過該藥至今已過了快一年，卻仍在健保署卡關，遲遲無所進展。

病友家長、台灣障礙者權益促進會理事長劉俊麟表示，脊髓性肌肉萎縮症（‬SMA），是嬰幼兒死亡率最高的遺傳性疾病，隨著時間，嚴重持續性的肌肉萎縮、無力，最終導致病患行走或進食困難，甚至無法呼吸。而目前全台估計，至少有400名SMA患者，像他自己就有兩個小孩因誤診，直到較大時才確認患有SMA。

李伯璋說，健保署一直以來都是支持罕病患者相關藥物治療，只是因藥物價格討論仍有流程，非一時就能決定。此外，Spinraza雖國外都有給付，但並非像台灣健保般全數買單，如日本雖有給付、但採取部分負擔方式，因此不應拿來一起比較。

柏麟媽媽現身說法表示，柏麟出生未滿一個月就確診為脊髓性肌肉萎縮症患者，知道後傷心...
柏麟媽媽現身說法表示，柏麟出生未滿一個月就確診為脊髓性肌肉萎縮症患者，知道後傷心到崩潰，後因符合申請恩慈療法的資格，能在爭取健保給付的過程中，使用廠商免費治療藥物，使柏麟狀況改善。記者簡浩正／攝影
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「蔡總統給藥救命！我們要活下去！」罕病SMA肌萎藥物爭取聯盟，今齊聚立法院，向政...
「蔡總統給藥救命！我們要活下去！」罕病SMA肌萎藥物爭取聯盟，今齊聚立法院，向政府表達對SMA治療藥物Spinraza的需求。記者簡浩正／攝影
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李怡潔表示，Spinraza是全球首個治療SMA的藥物，在全球39個國家‭已獲給...
李怡潔表示，Spinraza是全球首個治療SMA的藥物，在全球39個國家‭已獲給付，但台灣卻仍在健保署卡關，遲遲無所進展。記者簡浩正／攝影
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健保患者香港

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