小小年紀一口爛牙 醫籲父母改掉幼童夜奶壞習慣

2019-11-24 10:33 中央社 台北24日電



許多孩子小小年紀一口爛牙，讓看牙成了家長最大惡夢。醫師表示，幼童蛀牙大多是愛吃甜食又清潔不當，建議戒掉夜奶習慣並讓孩子一吃完飯就刷牙，降低蛀牙風險。

國泰醫院一般牙科醫師謝宗慈今天表示，一般孩子若到了幼稚園中、大班，而且過去沒有不好的看牙經驗，都能在醫師引導之下，了解看牙相關工具、降低未知的恐懼感，願意乖乖配合醫師看牙，但年紀更小的孩子難度則較高，尤其飲食、清潔習慣不好，看過很多孩子小小年紀就一口爛牙。

謝宗慈表示，這種小小孩或是極度害怕看牙的孩子，一坐上診療椅就會開始扭動、哭鬧，無法配合治療，但孩子嘴巴小，要以高速轉動器械治療已有一定的困難度，若小孩又因為緊張亂動，尖銳器械很容易刮傷口腔，甚至割傷舌頭。

因此若小孩需進行全口或根管治療等較複雜療程時，經常會建議父母考慮讓孩子接受兒童牙科舒眠麻醉，降低小孩看牙時的恐懼及治療過程的危險性。

國泰醫院麻醉科醫師馮育斌指出，由於孩子懼怕看牙，從坐上診療椅到開始治療期間，前後至少得多花10到20分鐘安撫，也得盡量將實際治療時間壓在20至30分鐘內完成，同樣一個療程可能被切成2、3次來做。

馮育斌說，兒童牙科舒眠麻醉會誘導孩子喝下含有麻醉成分的果汁，15到20分鐘後孩子會出現嗜睡、反應遲鈍的狀態，這時再替孩子注射靜脈麻醉藥物，麻醉全程都有麻醉醫師、麻醉護理師在旁以生理與呼吸監測儀器監測孩子狀況，可將治療延長至2小時，讓治療更完整。

說起麻醉，麻醉藥的過敏風險是家長最大擔憂。馮育斌說，孩童使用的麻醉藥物過敏風險都相當低，但因其中含有蛋白質成分，若原本就對雞蛋嚴重過敏，甚至會出現休克反應的孩子則不太適用。

謝宗慈強調，幼童之所以會蛀牙，主要有2大原因，包括飲食和清潔習慣。她解釋，含糖、澱粉類的食物都容易增加蛀牙風險，若又有夜奶、含奶瓶睡覺習慣，牙齒長時間泡在食物裡，蛀牙風險更高，若是再沒有好好清潔，小小年紀一口爛牙的案例並不少見。

謝宗慈說，孩子吃完東西、喝完奶，最好立刻刷牙，不給牙齒蛀牙的機會；此外，也建議孩子一長牙就應到兒童牙科診所看牙、塗氟，由牙醫師教導家長正確的牙齒保健觀念，唯有及早預防才能避免未來看牙機會。