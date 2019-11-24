親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

金馬56／纏鬥到最後！李心潔演技被狂讚 卻因這點輸給影后楊雁雁

首波大陸冷氣團何時到？ 吳德榮：需等到12月

2019-11-24 07:23聯合報 記者楊德宜／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天東北風偏弱、水氣少；迎風面多雲時晴，背風面晴朗無雲，僅東北部及東部有局部零星降雨的機率。各地白天舒適至微熱、早晚稍涼；北部氣溫約在20至29度、中部18至31度、南部18至32度、東部20至31度。

明天、周二東北季風南下，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，北台灣氣溫下降轉濕涼，背風面受影響較小。周三水氣略減，降雨偏在北海岸、北部山區及東北部，天氣仍濕涼；背風面都是穩定的天氣，中南部白天舒適、早晚涼。

周四另一小波東北季風南下，冷空氣比明天那一波略強一些，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，北台灣濕涼；周五、周六水氣略減，降雨偏在北海岸、北部山區、東北部及東部，天氣仍偏涼；背風面都是穩定的天氣，中南部白天舒適、早晚涼。

他說，周三、周四前後，菲律賓東方海面已有熱帶擾動發展的跡象；是否能平1958年以來，11月颱風生成數最多紀錄的六個，值得觀察。11月至今最強的冷空氣，僅使氣象局的最低溫，於19日降至17.1度，離大陸冷氣團的標準(氣象局≦14度)還有不小差距。最新模式模擬顯示，月底之前皆無強冷空氣可使氣象局的低溫降至14度，看來首波大陸冷氣團需等到12月了。

今天東北風偏弱、水氣少，各地白天舒適至微熱、早晚稍涼。記者楊德宜／攝影
今天東北風偏弱、水氣少，各地白天舒適至微熱、早晚稍涼。記者楊德宜／攝影
分享

冷氣團氣象局

相關新聞

電動自行車新制上路 逾半罰到移工

2019-11-23 23:50

免牌照易過戶 電動自行車成移工寵兒

2019-11-23 23:54

電動自行車改裝易過熱 自燃危險性大增

2019-11-24 00:00

把握好天氣 周一起變冷

2019-11-24 00:40

準媽咪夜半腳抽筋 可多吃小魚乾、黑芝麻和紅棗核桃

2019-11-24 07:14

護理師健檢發現胰臟異物 竟是神經內分泌瘤

2019-11-24 07:10

東北季風增強 周一起天氣轉涼低溫15到18度

2019-11-23 20:32

金馬紅毯／吳慷仁卸下國父臉 一周胖3公斤

2019-11-23 19:47

名醫一定好？專家：醫師緣才有病人福

2019-11-23 19:43

影展開幕致詞講當地母語 台灣導演抓住邦交國的心

2019-11-23 19:33

桃園花彩節平鎮展區壓軸登場 「摩艾石像」掀搶拍風潮

2019-11-23 18:12

長期服務者也需要休息 土心、家庭照顧者分別辦園遊會

2019-11-23 17:21

秋季賞花來新北 彩虹花毯、各色花海好看又好拍

2019-11-23 17:00

乳癌術後復發心驚驚 醫：每周走路3至5小時可增存活率

2019-11-23 16:40

菜少肉多飲食易讓身體發炎 導致慢性病與癌症

2019-11-23 16:31

金門汶萊國際包機首航成功 僑親都說省很大

2019-11-23 14:32

行至板橋區間車底竄白煙 台鐵：鬆軔不良

2019-11-23 14:29

淘寶網購會讓鼠疫攻台？疾管署：帶病跳蚤不會附於紙箱

2019-11-23 13:48

分秒必爭？他等紅綠燈開盒「狂嗑便當」 網笑：飯要趁熱吃

2019-11-23 12:00

兩波東北季風影響一整周 北部低溫下探16度

2019-11-23 11:51

國道通行費年增欠費1.44億 高公局：不繳比率已趨緩

2019-11-23 10:47

名醫就是好醫師嗎？專家這句話突破盲腸

2019-11-23 07:28

史前發明、至今不衰的古老食品！起司為何備受全球喜愛？

2019-11-22 14:18

阿美族才子舒米恩 為了部落賠錢也要辦活動

2019-11-21 16:05

南迴醫院催生之路 同學開名車住豪宅他過勞中風

2019-10-23 10:00

栽了又怎樣！艾怡良唱出不服輸的勇氣

2019-10-15 14:45

已死過一次！書法藝術家自創字體寫活第二人生

2019-09-18 11:00

影／時代眼淚再＋1！北車翻牌式時刻表將退休 網籲：該重視文化價值

2019-07-22 12:00

氣質妹探班暗示「可能沒車回家」 他一句話GG！網崩潰：活該單身

2019-07-21 12:00

大媽想打包Buffet主菜遭拒 瞎扯店家「不環保」 遭服務生神回秒安靜

2019-07-20 12:00

要記住京阿尼最好的樣子！網友票選影響人生最深的三部作品

2019-07-19 18:00

全台都有？超狂foodpanda外送員帥騎百萬重機送餐 網曝無言真相

2019-07-17 20:00

嫉妒最傷你的心！蔡璧名以莊子幽默詮釋 鄧惠文籲修道脫離

2019-07-17 15:25

等候看診他驚見154歲人瑞！ 網笑歪：原來是來自清朝的朋友

2019-07-16 20:00

嫩嬰臉龐激似爆紅「哭臉面具」 她PO組合照網全笑翻

2019-07-01 12:00

他狂瘦45公斤竟遭好市多員工「攔截換照」 網：我看完只有羨慕...

2019-06-29 12:00

還記得她嗎？前威航童顏空姐「世紀天使」現在的下落是…

2019-06-28 20:00

迷戀到做珍奶飯、珍珠啤酒 他列「日本珍奶神品排行」網友讚爆

2019-06-27 18:10

史上最難連連看！你猜的出「李白、杜甫、白居易」分別是哪一位嗎？

2019-06-26 18:20
看更多

熱門文章

東北季風增強 周一起天氣轉涼低溫15到18度

2019-11-23 20:32

永和星巴克一個月內連關兩間 在地人曝：被平價咖啡夾殺

2019-11-23 12:45

有瑪利歐賽車！日環球影城「超級任天堂世界」明年開幕

2019-11-23 10:54

影／錄取率僅約1％ 華航招考空服員6000人報考

2019-11-23 12:33

兩波東北季風影響一整周 北部低溫下探16度

2019-11-23 11:51

殺破狼周運勢／白羊有加薪機會 雙子職場秘密被揭開

2019-11-24 00:00

金門汶萊國際包機首航成功 僑親都說省很大

2019-11-23 14:32

乳癌術後復發心驚驚 醫：每周走路3至5小時可增存活率

2019-11-23 16:40

桃園花彩節平鎮展區壓軸登場 「摩艾石像」掀搶拍風潮

2019-11-23 18:12

菜少肉多飲食易讓身體發炎 導致慢性病與癌症

2019-11-23 16:31

淘寶網購會讓鼠疫攻台？疾管署：帶病跳蚤不會附於紙箱

2019-11-23 13:48

電動自行車新制上路 逾半罰到移工

2019-11-23 23:50

影／又一隻鯨豚陳屍苗栗海岸 這次是瀕絕品種的江豚

2019-11-23 16:58

金馬紅毯／吳慷仁卸下國父臉 一周胖3公斤

2019-11-23 19:47

國道通行費年增欠費1.44億 高公局：不繳比率已趨緩

2019-11-23 10:47

發現石虎、其他野生動物幼獸 可以這樣做

2019-11-23 08:22

2019誠品十大暢銷書單》「做自己、我是誰」相關主題大賣，為什麼？

2019-11-23 15:57

金馬紅毯／李心潔露深色內衣 虧老公彭順「不懂時尚」

2019-11-23 19:30

名醫一定好？專家：醫師緣才有病人福

2019-11-23 19:43

金馬56／劉冠廷穿「小丑紅」領獎 呼應神經質反派演出

2019-11-23 21:40

每日星座運勢／摩羯靠腦力爭取機會　運勢趨於平順

2019-11-24 00:00

影／數萬黑腹燕鷗布袋鹽田度冬 晨昏飛舞天際鳥友驚嘆

2019-11-23 11:15

BV大阪開咖啡廳 新款「可頌包」又要賣到缺貨了！

2019-11-23 13:12

博客來「黑色購物節」強檔品3折起 中外文童書99元起

2019-11-23 11:29

把握好天氣 周一起變冷

2019-11-24 00:40

秋季賞花來新北 彩虹花毯、各色花海好看又好拍

2019-11-23 17:00

購物車上的狗狗也太可愛 還穿MONCLER奢華訂製服

2019-11-23 13:30

免牌照易過戶 電動自行車成移工寵兒

2019-11-23 23:54

影展開幕致詞講當地母語 台灣導演抓住邦交國的心

2019-11-23 19:33

快去康是美指定門市拍照打卡！限量送KATE CC多機能潤唇膏

2019-11-23 13:03

行至板橋區間車底竄白煙 台鐵：鬆軔不良

2019-11-23 14:29

保育石虎利器 紅外線自動照相機記錄牠一舉一動

2019-11-23 10:42

電動自行車改裝易過熱 自燃危險性大增

2019-11-24 00:00

溫泉美食嘉年華 邀民眾健行遊北橫推廣「段木菇」

2019-11-23 17:03

長期服務者也需要休息 土心、家庭照顧者分別辦園遊會

2019-11-23 17:21

翻玩世界名畫 新世代塗鴉藝術家Mr.Doodle逆襲蘇富比

2019-11-23 16:49

天冷睡不好？被窩「33±1℃」睡得最香甜

2019-11-23 13:04

護理師健檢發現胰臟異物 竟是神經內分泌瘤

2019-11-24 07:10

旅客指區間車板橋站大冒煙 台鐵：煞車系統問題

2019-11-23 14:04

白天各地舒適溫暖 北海岸有突發性大浪

2019-11-23 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top