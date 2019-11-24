首波大陸冷氣團何時到？ 吳德榮：需等到12月
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天東北風偏弱、水氣少；迎風面多雲時晴，背風面晴朗無雲，僅東北部及東部有局部零星降雨的機率。各地白天舒適至微熱、早晚稍涼；北部氣溫約在20至29度、中部18至31度、南部18至32度、東部20至31度。
明天、周二東北季風南下，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，北台灣氣溫下降轉濕涼，背風面受影響較小。周三水氣略減，降雨偏在北海岸、北部山區及東北部，天氣仍濕涼；背風面都是穩定的天氣，中南部白天舒適、早晚涼。
周四另一小波東北季風南下，冷空氣比明天那一波略強一些，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，北台灣濕涼；周五、周六水氣略減，降雨偏在北海岸、北部山區、東北部及東部，天氣仍偏涼；背風面都是穩定的天氣，中南部白天舒適、早晚涼。
他說，周三、周四前後，菲律賓東方海面已有熱帶擾動發展的跡象；是否能平1958年以來，11月颱風生成數最多紀錄的六個，值得觀察。11月至今最強的冷空氣，僅使氣象局的最低溫，於19日降至17.1度，離大陸冷氣團的標準(氣象局≦14度)還有不小差距。最新模式模擬顯示，月底之前皆無強冷空氣可使氣象局的低溫降至14度，看來首波大陸冷氣團需等到12月了。
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