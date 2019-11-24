首波大陸冷氣團何時到？ 吳德榮：需等到12月

2019-11-24 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ／台北即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天東北風偏弱、水氣少；迎風面多雲時晴，背風面晴朗無雲，僅東北部及東部有局部零星降雨的機率。各地白天舒適至微熱、早晚稍涼；北部氣溫約在20至29度、中部18至31度、南部18至32度、東部20至31度。

明天、周二東北季風南下，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，北台灣氣溫下降轉濕涼，背風面受影響較小。周三水氣略減，降雨偏在北海岸、北部山區及東北部，天氣仍濕涼；背風面都是穩定的天氣，中南部白天舒適、早晚涼。

周四另一小波東北季風南下，冷空氣比明天那一波略強一些，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，北台灣濕涼；周五、周六水氣略減，降雨偏在北海岸、北部山區、東北部及東部，天氣仍偏涼；背風面都是穩定的天氣，中南部白天舒適、早晚涼。