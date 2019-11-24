準媽咪夜半腳抽筋 可多吃小魚乾、黑芝麻和紅棗核桃

2019-11-24 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



孕婦腸胃機能不好，也容易抽筋？台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科兼任醫師周宗翰指出，不少孕媽咪夜半容易腳抽筋，這可能是因為鈣質不足，也可能與腸胃機能不佳影響鈣質吸收有關。中醫師注重體質調整，建議孕媽咪注重飲食均衡、避免寒涼食物、規律運動與日曬、睡前泡腳等，並可適量補充補腎潤筋的食療。

母胎中寶寶成長需要大量的鈣質，特別在懷孕12周後有更明顯的需求，因此一般建議孕媽咪每日攝取足800至1000毫克的鈣質。周宗翰指出，倘若孕媽咪攝取的鈣質不足應付自己與寶寶的需求，寶寶便會轉往母體吸收，導致孕婦體內發生鈣磷不平衡，夜半就容易抽筋。

不過，鈣質充足的情況下還是有可能抽筋。周宗翰舉例，腸胃機能不佳、身體無法完整吸收食物中的鈣質，也會增加抽筋風險。這種時候，過量攝取鈣劑可能反倒會與體內其他營養元素競爭、使其他營養不足，也加重腸胃負擔。

因此，中醫同時注重體質調整，周宗翰指出，飲食除了建議營養均衡、避免寒涼與甜的食物，還建議適量使用補腎潤筋的食療，像是將補腎氣的黑豆、潤腸的胡麻仁、治療血虛的芍藥和甘草等熬煮成粥；可添加小魚乾、黑芝麻、紅棗、核桃等配料。適度運動、接受日曬、睡前以熱水泡腳、注意避免風寒等，均能促進經絡順暢、降低痠麻與抽筋風險。