護理師健檢發現胰臟異物 竟是神經內分泌瘤

2019-11-24 07:10 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



如有莫名心悸、腹部腫脹、低血糖等情形，小心可能是長了神經內分泌腫瘤。35歲王姓護理師，三年前在醫院員工健檢時發現胰臟頭部長腫瘤，經進一步檢查確認為神經內分泌腫瘤（NET），所幸為第一期且腫瘤小於兩公分，經醫師判斷建議下，選擇以定期回診追蹤方式觀察，今年10月底回診檢查，腫瘤並無擴大。

腫瘤科醫師呼籲，神經內分泌腫瘤好發於腸胃道及胰臟等部位，且八成會轉移至肝臟，若民眾常出現心悸、腹痛、低血糖、氣喘、盜汗等現象即為警訊，應進一步就醫檢查。

台北榮總腫瘤醫學部主治醫師陳明晃表示，神經內分泌腫瘤是一種會分泌荷爾蒙的惡性腫瘤，目前發生原因仍未明，可能和遺傳基因有關，目前認為有家族史的人可能比較容易罹患；而其中有六成好發於胰臟和胃腸道器官，但全身各處器官或組織都有可能生長。

在年紀上通常好發於40至60歲成人，平均每10萬人中約三人會罹患，全台一年新增病例不超過1500人，但因症狀不明顯加上診斷不易，平均確診時間需五至七年，使得多數患者一發現時就是晚期。

陳明晃說，神經內分泌腫瘤在臨床上依是否發生症狀，可區分功能性（會分泌荷爾蒙、產生臨床症狀）及非功能性（不會分泌荷爾蒙）兩大類；功能性腫瘤會釋放荷爾蒙到人體內，導致出現低血糖、熱潮紅、反覆腹痛、反覆胃潰瘍、咳嗽、心悸、氣喘、發熱、皮膚炎、盜汗等十大警訊，反而容易檢查。

而非功能性腫瘤，則初期沒有症狀或不明顯，多半為患者進行腸胃道手術，或健檢內視鏡檢查時意外發現，但此時腫瘤多已變大，甚至轉移並壓迫到腸胃、神經等部位而造成疼痛、腹瀉等不適。

神經內分泌腫瘤在治療上，陳明晃說，得依腫瘤大小、生長位置、是否已轉移和病人的整體健康狀況而定，一般來說，若為早期腫瘤小、尚未轉移，以手術方式來局部或全部切除為主，如像長在肝臟，可以電燒方式來局部控制，並可搭配荷爾蒙治療。

他說，若為腫瘤已轉移，則以化療、標靶藥物、放療等方式來控制症狀並減輕疼痛感為主。像王護理師雖是早期又小於兩公分，但因位置在胰臟頭，切除部分胰臟而控制成功機會僅五成，故討論後決定先以定期回診觀察，若腫瘤有變大趨勢再行手術。