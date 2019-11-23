電動自行車新制上路 逾半罰到移工

有些電動自行車可切換人力和電力二種驅動模式，如以電力驅動行駛卻未帶安全帽，仍會被警方認定違規。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

電動自行車新制十月上路，全台大執法，但違規未戴安全帽或改裝情況仍屢見不鮮，其中，被開罰者超過半數是外籍移工，不少移工繳罰款時抱怨「騎這不是不用戴安全帽？」員警也擔憂，若強力執法是否違反比例原則。

宣導 未考慮移工圈

新制上路後，新北市警局十月總共取締二○六七件電動自行車違規，其中有二○四七件是未戴安全帽、廿件是超速，違規者以外籍移工居多，約占百分之五十八，其他台中、台南等地，移工騎電動自行車遭罰的比率也不少。警方分析，開罰比率較高的地方，大部分都與當地工廠多、移工多有關。

近來，各地警方都有加強取締電動自行車未戴安全帽勤務，也透過廣播、社群網站等媒體宣導新制上路，但宣傳多是國人熟悉的中、客、台三種語言，少見進入工廠或移工族群進行宣導，讓不少移工反映「被罰才知道違規」，感覺罰得冤枉。

開單 確認身分麻煩

代收罰款的業者指出，不少移工抱怨「騎這個（電動自行車）不是不用戴」、「當初就是因為不用戴才買的」等語，但因罰款金額不高，多半鼻子摸一摸就繳錢，懶得申訴。

基層員警也發現新法在執行上有不少麻煩，若被查到未戴安全帽或騎電動自行車超速，依法只能開罰數百元至一千八百元。但若當事人未帶證件，為確認身分可能要把人帶回派出所，容易被質疑小題大作。

改裝超速 取締難度高

此外，未戴安全帽是從外觀上最好辨識的特徵，目前取締到的違規絕大多數是這類，警方坦言，違法改裝和超速需儀器和專業知識，難度較高。

基層員警說，抓超速需要測速槍，但電動自行車又沒有車牌，只能當場攔查，無法逕行舉發。萬一違規者不依指示停車或逃跑，想要開單，勢必得放棄原本的臨檢點，恐會耽誤其他勤務。電動自行車很難從外觀判斷是否原廠，有疑慮者就要求送驗的做法也怕引起反感，被抱怨擾民。