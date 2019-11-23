金馬紅毯／吳慷仁卸下國父臉 一周胖3公斤

2019-11-23 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



在金馬56頒發最佳剪輯、最佳動作設計的吳慷仁，早先在金鐘獎現身時以超級精瘦黑的身材嚇大家一跳，走上金馬紅毯不僅告別了龜仙人、章魚哥、甘地等網友說超像的人物，被問到這次來到國父紀念館應該不是來到自己的紀念館了吧？他笑說，「還是不要像國父比較好！剛回到台北一個禮拜，變白了，白得很快，不要羨慕我，正常吃也已經吃胖了3公斤。」