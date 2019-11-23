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名醫一定好？專家：醫師緣才有病人福

2019-11-23 19:43聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

台灣醫療改革基金會研發組長辜煜偉表示，許多子女為長輩家選擇醫師，約有三分之一透過...
台灣醫療改革基金會研發組長辜煜偉表示，許多子女為長輩家選擇醫師，約有三分之一透過親友或去社區鄰居口耳相傳的方式，這較符合民眾生活習慣。圖／Ingimage
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面對種種醫療抉擇時，不論是各科專家的不同意見、媒體報導的名醫專訪，還是親朋好友的熱心推薦，甚至網路上的說法，常讓有醫療需求的人不知如何決定。尤其老人家十之八九有多重慢性病，今天看心臟科、明天看眼科，療程長又複雜，子女到底該上哪去找「好」醫師，實在是一大難題。

台灣醫療改革基金會研發組長辜煜偉表示，許多子女為長輩家選擇醫師，約有三分之一透過親友或去社區鄰居口耳相傳的方式，這較符合民眾生活習慣。除非嚴重到危及生命或需要手術，才會進一步搜尋或是經由專業病友團體協助介紹。

醫改會也發現，民眾利用google地圖下的星號評論尋找醫師的情況，愈來愈多，許多診所也會到評論下方留言，並和病人進一步溝通。

然而老人家經常是辛苦且充滿挫折的過程，醫改會曾經於2013年針對全台22縣市隨機抽樣電訪，訪談陪同老人就醫家屬1004名，發現家屬陪同長輩就醫過程經歷各種辛酸，最嚴重的五項分別是： 重複用藥真藥命（68.4%）、耗時費力陪病難（58%）、老人吃藥常搞錯（38.9%）、多科看診困擾多（36.1%）、自費項目霧煞煞（31.9%）。

民間監督健保聯盟發言人滕西華認為，與其說找「好醫師」，不如說是找到「適切的醫療服務」。

每趟就醫所花費的往返和等候時間不說，面對不同醫師又要重複陳述病情，且病人也不知道哪些應該交代，哪些不用講。例如因為腸胃疾病去掛了腸胃科，但很可能是心臟科的藥物引起，結果反而相互抑制，變成兩個病都看不好。

滕西華建議子女在為父母找醫師時，可以從兩方面著手，一是尋找有試辦整合門診的醫院，二是尋找住家附近有試辦「健保家庭醫師整合性照護計畫」（簡稱家醫群）的診所進行看診。

整合門診透過科別、藥物整合，可以降低病人重複用藥和多科等候的時間；而透過家醫群若是遇到複雜的疾病需要進一步處置時，可以進行轉介至更高層級的醫院，遠比病人和家屬自己去找到「對的醫師」和「對的醫院」來得簡單。但是，辜煜偉也坦言，目前家庭群的涵蓋率以及民眾認知度仍然不夠，提高涵蓋率才能解決可近性的問題。

台北榮民總醫院高齡醫學中心主任陳亮恭則認為，老人家多是以多重慢性病為主，不像急重病單方向的醫病關係，慢性病的醫病關係重點在於合作。因此找一個老人家願意聽、願意配合的醫師最重要。

滕西華也認為找好的醫師，也要有好的病人，因此建議子女頭幾次就醫時可先陪同老人家，觀察醫師看診時是否有做好病情評估以及長輩與醫師之間是否投緣，有醫師「緣」病人才有「福」。

醫師慢性病榮民

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