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桃園花彩節平鎮展區壓軸登場 「摩艾石像」掀搶拍風潮

2019-11-23 18:12聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

2019桃園花彩節壓軸平鎮展區登場！今日開幕至12月1日為期9天，以「花現平鎮‧幸福農來」為主題，將客家文化與農村生活融合，帶領民眾一起體驗濃厚的客家農莊氣息；本次最吸睛的是長達「五百米」的瓜棚廊道及花田間的「摩艾石像」，再掀網路社群搶拍風潮。

今年桃園花彩節自11月9日於大溪、中壢接續展開，至今參展人數已突破80萬人次，本周平鎮展區登場，有望累積破百萬人次。「桃園花彩節」至今已邁入第五屆，今年自11月9日到12月1日，為期23天，由大溪打頭陣，接續中壢、平鎮三大展區聯合綻放。

桃園市政府農業局郭承泉局長指出，除了每個假日都會有精彩藝文演出之外，平鎮展區最吸睛的就是打造了五百米的「瓜棚廊道」，瓜藤爬滿整個廊道，加上瓜果點綴，將會成為社群瘋狂搶拍的打卡點；穿越廊道，左右佈滿壯闊向日葵花海，更有多組大型摩艾像在花田迎接著各位。

11月30日當周，更邀請到大小朋友最愛的阿桃園哥帶大家暢遊平鎮展區；除此之外，開展期間更有多項小旅行及體驗活動，帶領民眾將搭上農用「鐵牛車」巡禮東勢庄百年老宅，見證在地的地靈人傑；另有紮掃把、米苔目DIY、割稻飯、拔蘿蔔體驗等豐富行程，邀請大小朋友一同來到展區，感受客庄農家風情及生活樂趣。

更多相關資訊請見官方網站：www.2019tff.com.tw，或臉書搜尋官方網站「2019桃園花彩節」，一起尋覓「美拍桃花園」。

2019桃園花彩節壓軸平鎮展區今日登場！以「花現平鎮‧幸福農來」為主題，將客家文...
2019桃園花彩節壓軸平鎮展區今日登場！以「花現平鎮‧幸福農來」為主題，將客家文化與農村生活融合，帶領民眾一起體驗濃厚的客家農莊氣息。圖／新聞處提供
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向日葵花海間更有多組大型摩艾像。圖／新聞處提供
向日葵花海間更有多組大型摩艾像。圖／新聞處提供
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桃園花彩節平鎮展區打造了五百米的「瓜棚廊道」，瓜藤爬滿整個廊道，加上瓜果點綴，將...
桃園花彩節平鎮展區打造了五百米的「瓜棚廊道」，瓜藤爬滿整個廊道，加上瓜果點綴，將會成為社群瘋狂搶拍的打卡點。圖／新聞處提供
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