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中國間諜爆料 總統府：國安單位已有所掌握

長期服務者也需要休息 土心、家庭照顧者分別辦園遊會

2019-11-23 17:21聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市社會局今天邀請2500多名志工參加國際志工日嘉年華會，一起做創意彩妝、野餐和欣賞演唱會。市長侯友宜表示，新北志工有1260隊、超過13萬人，每年以2％速度成長，「看到志工就看到台灣的希望」；新北家庭照顧者關懷協會也辦野餐園遊會，邀請200多名家庭照顧者喘息，放自己半天假。

國際志工日嘉年華會今年在三重綜合運動場以「我是志工．我榮耀」為主題，感謝並鼓勵志工投入社會公益，天元慈善功德會高齡長者帶領老中青三代志工共跳大會舞。侯友宜和市議員李翁月娥、王威元、蔡健棠、社會局長張錦麗、三重區長劉來通等人拉響禮炮，向志工致敬，並為志工頒獎。

侯友宜說，志工一向女多男少，但近年有增加趨勢，比率從1比9、2比8到如今已突破3成，今年召募4140名志工，男性有1400人，希望未來有更多男性參與。他到新北市自閉症協進會「星兒咖啡車」和泰山培力園「貓培你飛雞蛋糕車」關心、鼓勵。

丹鳳高中學生美樂蒂今年暑假和同學參加青年志工服務挑戰賽獲冠軍。她說，暑假時到實物銀行、五股老人公寓、三峽北大公共托育中心與導盲犬教育基金會等機構服務，收穫滿滿，做志工不但可發揮愛心，還能學到不同專業知識。

11月是家庭照顧者關懷月，新北市家協今天也在三重幸福水漾公園辦野餐園遊會，眾人一起在草地上喝咖啡、吃野餐、做瑜珈、聽音樂及逛攤位。

周姓婦人是今年「打破照顧迷思」代言人，照顧極重度失智的婆婆已5年多，幾乎沒有自己的生活。初期她婆婆生活還能勉強自理，前年臥床日漸惡化，她壓力大到常躲在浴室哭喊。但長期照顧是漫長的路，會疲憊，也會遇到障礙，不照顧好自己就無法照顧家人。

活動中她戴拳擊手套打破將照顧迷思。她表示自己不是名人，也不特別，和全台近百萬名家庭照顧者都肩負照顧家人重擔，但她願意為家人承受這甜蜜的負擔，這條路不好走，希望身邊的人多給支持鼓勵，政策與照顧服務可友善一點。

新北市國際志工日嘉年華，志工們跳大會舞。記者施鴻基／攝影
新北市國際志工日嘉年華，志工們跳大會舞。記者施鴻基／攝影
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新北市長侯友宜（左二）鼓勵星兒自立賣咖啡。記者施鴻基／攝影
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新北市長侯友宜（右二）鼓勵泰山培力園自立少年。記者施鴻基／攝影
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新北市國際志工日嘉年華，超過2500名志工齊聚一堂。記者施鴻基／攝影
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野餐侯友宜失智托育

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