秋季賞花來新北 彩虹花毯、各色花海好看又好拍

2019-11-23 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



秋季到來，新北市景觀處與金山農友合作，在休耕期間打造種植波斯菊花海，並選用在秋冬季開花的西洋杜鵑，呼應金山杜鵑花香特色，現場還有打卡花船，讓民眾在花海中拍攝美照；另外，在中和823公園，也可看到各種花卉布置而成的花海，五股體建公園有流星景觀迷宮跟彩虹花毯，今年則沿著小山丘擴大種植面積，讓民眾在秋天也能賞花。

景觀處今天在金山舉辦「新北稼日蒔光─稻響花鄉」活動，除有互動音樂會、爆米香及手作樂器聲音體驗外，現場還以各色花海布置一艘別緻的花船供民眾拍照打卡，景觀處表示，原先預定以波斯菊花海為主題，但種植後波斯菊效果不明顯，現場則改用萬壽菊、一串紅、海棠，並在各色花海中打造一艘花船地景，讓民眾可以上船拍照，就像準備出航的「航海王」，花海位置在陽金公路1公里處、靠近金山老街，展期從今天到12月14日，假日想來金山走走的民眾，也可來看看美麗的花海。

景觀處在中和823紀念公園入口處種植如一串紅、一串紫、勳章菊、孔雀草及海棠等2萬株花卉，顏色以紅紫色為主，配上白色海棠，混色勳章菊及粉紅牽牛花點綴，花朵浪漫活潑的跳色，創造出繽紛的浪漫花海，讓民眾一走進公園就可以看到顏色豐富的花海，更可以近距離與花海合影打卡，日前舉辦的全國青年景觀競賽的作品也陳列在公園中，民眾也可前往參觀拍照。

五股體建公園去年打造劉興景觀迷宮及採紅地毯廣受好評，今年擴大花海範圍，沿著小山丘種植紫色鼠尾草、紅粉色海棠、黃色孔雀草，就像是大自然打翻了調色盤，形成美麗的彩虹花毯，洋溢著浪漫的氣氛，正適合父母帶著小孩散步踏青，或是情侶約會拍照的好選擇。