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乳癌術後復發心驚驚 醫：每周走路3至5小時可增存活率

2019-11-23 16:40聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

醫師表示，每周只要走路3至5小時就可以增加存活率，除降低肥胖造成的復發風險。示意...
醫師表示，每周只要走路3至5小時就可以增加存活率，除降低肥胖造成的復發風險。示意圖／ingimage
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乳癌是國內女性癌症發生率第一，據衛福部統計，每天約31名婦女會被診斷罹患乳癌、6名婦女因乳癌失去寶貴性命，甚至有研究指出，手術切除後10年都有復發可能，更可怕的是，三分之二復發為骨、肺、肝等遠端復發。隨著飲食、生活習慣西化，醫師籲，女性應更加重視「肥胖」造成的風險。

羅東博愛醫院副院長葉顯堂今於乳癌大型病友會中，分享「乳癌的復發與追蹤」，他說，乳癌來勢洶洶，相較20年前乳癌新發人數不僅攀升，隨著乳癌篩檢技術、醫療方式的進步，第0至2期早期乳癌五年存活率高達9成。

但復發卻始終是存活下來的乳癌患者最恐懼的事，乳癌復發種類可分為局部復發及遠端復發，其中三分之二復發患者是在骨、肺、肝等發現癌細胞。在遠端復發中，葉顯堂認為，骨骼復發最棘手。

因骨骼是最常受癌症轉移侵襲的器官，全球超過150萬名癌症患者發生骨骼轉移，對於乳癌患者而言，其最後威脅生命時，骨轉移的發生幾乎是無法避免的，在美國這樣的情形約占三分之二至四分之三。因為乳癌移轉到骨頭時，癌細胞會把骨頭吃光，造成病理性骨折，增加患者生命威脅。

葉顯堂提醒，乳癌患者術後的追蹤重點除當心骨轉移，必須包含控制體重，千萬不要變胖，因為肥胖是造成乳癌的可能機轉，脂肪細胞是性荷爾蒙來源之一，肥胖會使脂肪細胞增加，會進一步造成血清中的動情激素、雄性激素等上升，導致停經後婦女乳癌發生率大增。

葉顯堂在乳癌存活時期醫療照顧目標中，特別強調改善生活樣態，培養健康生活習慣，尤其提及運動對乳癌患者的好處。他說，每周只要走路3至5小時就可以增加存活率，除降低肥胖造成的復發風險，也能減少患者的疲勞、憂鬱及焦慮感，有氧運動更能避免淋巴水腫。

乳癌患者肥胖

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