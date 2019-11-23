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中國間諜爆料 總統府：國安單位已有所掌握

菜少肉多飲食易讓身體發炎 導致慢性病與癌症

2019-11-23 16:31聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

北醫學大學舉辦「打造北醫雙和大學城」系列活動，第一場健康養生講座「正念飲食：找回您的幸福」今天在雙和醫院開講。出席學者指出，近25年全球人口攝取鈉、加工肉品、含糖飲料過多，是癌症慢性病根源。他們建議國人落實正念飲食，凡事往好處想，出入要平衡，以維持身體健康。

台北醫學大學公共衛生暨營養學院教授韓柏檉說，根據1990到2015年全球195國的「膳食風險對健康的影響」統計，人們普遍攝取不足包括全穀類、蔬菜、堅果種子、奶類；攝取過量的則有鈉、紅肉、加工肉品、反式脂肪酸及含糖飲料，長期下來，身體容易出現發炎反應。發炎就是慢性疾病、癌症等病的共同根源，應從正確飲食來調整。

講座也談到人們面對滿桌食物，該如何下筷？營養學博士吳映蓉說，先從蔬菜、菇類及藻類吃起，接下來依序為蛋白質類、全穀根莖類、水果類。至於該吃多少，他現場分享「吳氏懶人計算法」。

吳映蓉說，懶人計算法不算熱量，直接算份數。以水果及全穀根莖類為例，一天所需份數都是體重除以10，再乘0.5。以體重60公斤的人為例，每天要吃的水果及全穀根莖類都是三份，水果每份為三分之二碗，全穀根莖類每份為一平碗。

吳映蓉表示，每天的蔬菜比水果多一份，每份為煮熟後的三分之二碗，至於豆蛋肉魚類則是體重除以10為一份，魚肉和瘦肉每份約半個巴掌大，蛋一份為一顆。

營養學界權威、前台北醫學大學副校長謝明哲說，多數民眾無視威脅健康的潛在因素，例如壓力、運動不足、速食品氾濫、飲食營養不均衡、錯誤的飲食觀念及充滿壓力的人際關係等。長久處在不健康的環境下，不生病才怪。

謝明哲說，身體健康有60%要靠自己照顧，15%來自先天遺傳，10%受社會條件影響，8%仰賴醫藥，7%和氣候及地理條有關。如要擁有健康的人生，得先從愛惜自己做起。

台北醫學大學副校長李飛鵬說，人類靠吃來維繫感情，好好地吃是件重要的事。建議大家養成「正念飲食」的觀念，也就是所有飲食都往好處想，只要把握入、出平衡的原則，身體自然健康。

台北醫學大學舉辦「打造北醫雙和大學城」系列活動，第一場健康養生講座「正念飲食：找...
台北醫學大學舉辦「打造北醫雙和大學城」系列活動，第一場健康養生講座「正念飲食：找回您的幸福」今天在雙和醫院開講。圖／台北醫學大學提供
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北醫癌症肉品慢性病

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