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小細胞肺癌惡性高 研究：新療法可望延長存活

2019-11-23 16:18中央社 新加坡23日電

抽菸者有較高風險罹小細胞肺癌，此癌惡性高，有8成病人會在確診第1年死亡，20年來陷治療困境。近來一項研究露出曙光，接受雙鉑類化療合併免疫治療，可望延長存活期。

新加坡癌症治療中心（The Cancer Center）腫瘤專科顧問黃醒榮22日在2019歐洲腫瘤醫學會亞洲年會的一場圓桌會議中發表有關小細胞肺癌的最新治療突破。

黃醒榮表示，肺癌有不同的分化，小細胞肺癌較為少見，約占總數15%，抽菸是目前已知的高風險因子，病人以男性為主，多數病人確診時都已晚期，預後相當差，5年的存活率不到6%。

與會的馬偕內科部胸腔內科資深主治醫師蘇健接受聯訪時表示，小細胞肺癌特性和其他肺癌不一樣，進展非常凶猛，治療選擇非常有限，雖然化療、放射線治療都有效，但病人很快就會復發，病情進展會非常快速，平均存活期約僅10至11個月，有8成病人會在確診的第一年死亡。

黃醒榮表示，在過去20年，小細胞肺癌的治療難有突破，病人相當需要新的治療方法延長生命。目前有臨床研究結果令他相當興奮，高惡性度的小細胞肺癌患者若接受雙鉑類化療合併免疫治療，可延長存活期達3個月，且18個月存活率也提高。

雖然存活期僅能延長3個月，但蘇健說，在過去10幾年，小細胞肺癌的治療若能增加1至2個月的存活期，就算是突破，可見其治療的困難，眼見很多病人確診後活不過一年，現在能延長3個月，是相當大的進展，也看到治療的曙光。但藥價高昂，病人又多以抽菸者為主，可能是用藥上的瓶頸。

此外，在非小細胞肺癌的治療上，近年醫師手上的「武器」逐漸變多。但第三期肺癌患者陷入一個窘境，他們的癌症已轉移，無法像早期患者一樣，透過手術「治癒」癌症；但同步放療、化療後，往往在治療1年後就會復發，僅1成患者存活達5年。

蘇健說，病人常會在乎自己能不能「治癒」，如果不能，只能追問「還能活多久？」但現在一項研究顯示，當患者接受同步放、化療後，再給予免疫治療，可望活化免疫系統，讓體內殘餘的癌細胞有機會被免疫系統辨識，第三期非小細胞肺癌患者也有機會可能治癒。

肺癌患者癌症

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