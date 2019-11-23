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金門汶萊國際包機首航成功 僑親都說省很大

2019-11-23 14:32聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣旅行商業同業公會與汶萊旅行業者共同推動的金門往來汶萊首航雙向包機今天成功飛抵金門尚義機場，來回共兩趟行程共載送近200名旅客旅遊，這是闊別11年來金門再現的國際包機航班，更是非國航飛機首次直航金門，但是一般認為象徵性大於實質商機。

汶萊生產石油及天然氣，是亞洲首富國家，目前人口約40餘萬，當中華人佔約10分之1，其中又以金門烈嶼的華僑居多，有10%的金門人，當中小金門人佔80%，預估有數千人。

選在冬季旅遊淡季期間，金門旅行商業同業公會特別開發僑鄉旅遊市場，盼吸引更多僑鄉居民返金尋根，讓更多僑鄉二代更了解金門，也安排金門鄉親前往汶萊旅遊；此次金門－汶萊國際雙向包機首航，汶萊皇家航空A321型客機在今天凌晨3時25分從汶萊載客起飛，早上7時10分抵達金門，早上8時整從金門載客回航，抵達汶萊的時間為上午11時45分。但往汶萊的搭乘率接近滿載，但從汶萊回金門的卻只有4分之1，推估原因是從汶萊起飛的時間不對，屬於「紅眼」班機。

金門縣副縣長黃怡凱今天一早也來到尚義機場入境大廳，迎接從汶萊而來的旅客。金門縣政府觀光處指出，金門在民國95年9月首次啟動澳門－金門包機，同年12月有金門－新加坡包機，都是由復興航空執行；97年1月金門－北海道包機由華信航空飛行；這次金門－汶萊包機是由汶萊皇家航空執行，開啟金門航空史上的先例。

汶萊台灣商會名譽會長劉雪鈴也搭乘此次首航回金門，她表示，真的很開心，以往從汶萊回金門最少需要轉機2次，耗費的時間快要一天，費用昂貴，但直航只要花約3小時，且費用大概只要近3萬，真的省很大；但她也直言，起飛的時間安排在凌晨3點，所以他們一堆人12點都在機場等待，相當疲累，她認為這也是搭乘率不高的原因之一。

因為往返的搭載率差距過大，有民眾就認為，這應該又會是另一個「一次性的包機」，象徵意義大於實質；議員董森堡也表示，金門地區曾經有日本、新加坡直航的經驗，但經歷過一次往返航行後即不了了之，開發國際旅客確實是金門的當務之急，但是國際航班如果無法定期航行，對於觀光的實質助益並不大，希望相關單位能記取之前的經驗與教訓，未來能著手各種國際定期航班的開通，分散金門觀光客群過於集中於台灣、大陸客單一化的風險，藉由多元化旅客的導入創造觀光永續價值。

金門往來汶萊首航雙向包機今天成功飛抵金門尚義機場，縣府還安排舞獅熱鬧迎賓。記者蔡...
金門往來汶萊首航雙向包機今天成功飛抵金門尚義機場，縣府還安排舞獅熱鬧迎賓。記者蔡家蓁／攝影
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汶萊國際雙向包機首航，汶萊皇家航空A321型客機今天上午抵達金門，航空站還派出消...
汶萊國際雙向包機首航，汶萊皇家航空A321型客機今天上午抵達金門，航空站還派出消防車灑水迎接。記者蔡家蓁／攝影
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汶萊國際雙向包機首航，今天上午抵達金門，包括金門縣副縣長黃怡凱、金門航空站主任洪...
汶萊國際雙向包機首航，今天上午抵達金門，包括金門縣副縣長黃怡凱、金門航空站主任洪念慈等人都到場迎接旅客來金。記者蔡家蓁／攝影
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汶萊台灣商會名譽會長劉雪鈴也搭乘此次首航回金門，她表示，真的很開心，不但方便，且...
汶萊台灣商會名譽會長劉雪鈴也搭乘此次首航回金門，她表示，真的很開心，不但方便，且費用省很大。記者蔡家蓁／攝影
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金門汶萊

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