金門汶萊國際包機首航成功 僑親都說省很大

2019-11-23 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



由金門縣旅行商業同業公會與汶萊旅行業者共同推動的金門往來汶萊首航雙向包機今天成功飛抵金門尚義機場，來回共兩趟行程共載送近200名旅客旅遊，這是闊別11年來金門再現的國際包機航班，更是非國航飛機首次直航金門，但是一般認為象徵性大於實質商機。

汶萊生產石油及天然氣，是亞洲首富國家，目前人口約40餘萬，當中華人佔約10分之1，其中又以金門烈嶼的華僑居多，有10%的金門人，當中小金門人佔80%，預估有數千人。

選在冬季旅遊淡季期間，金門旅行商業同業公會特別開發僑鄉旅遊市場，盼吸引更多僑鄉居民返金尋根，讓更多僑鄉二代更了解金門，也安排金門鄉親前往汶萊旅遊；此次金門－汶萊國際雙向包機首航，汶萊皇家航空A321型客機在今天凌晨3時25分從汶萊載客起飛，早上7時10分抵達金門，早上8時整從金門載客回航，抵達汶萊的時間為上午11時45分。但往汶萊的搭乘率接近滿載，但從汶萊回金門的卻只有4分之1，推估原因是從汶萊起飛的時間不對，屬於「紅眼」班機。

金門縣副縣長黃怡凱今天一早也來到尚義機場入境大廳，迎接從汶萊而來的旅客。金門縣政府觀光處指出，金門在民國95年9月首次啟動澳門－金門包機，同年12月有金門－新加坡包機，都是由復興航空執行；97年1月金門－北海道包機由華信航空飛行；這次金門－汶萊包機是由汶萊皇家航空執行，開啟金門航空史上的先例。

汶萊台灣商會名譽會長劉雪鈴也搭乘此次首航回金門，她表示，真的很開心，以往從汶萊回金門最少需要轉機2次，耗費的時間快要一天，費用昂貴，但直航只要花約3小時，且費用大概只要近3萬，真的省很大；但她也直言，起飛的時間安排在凌晨3點，所以他們一堆人12點都在機場等待，相當疲累，她認為這也是搭乘率不高的原因之一。