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淘寶網購會讓鼠疫攻台？疾管署：帶病跳蚤不會附於紙箱

2019-11-23 13:48聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

中國大陸鼠疫疫情升溫，台灣民眾開始擔憂，從淘寶買東西附帶的紙箱、或買來的衣服會不會帶跳蚤，讓鼠疫傳進來，紛紛在網路上求解答。疾管署今發文闢謠，指感染鼠疫的跳蚤會進入瘋狂吸血狀態，因此不會附著在無法被吸血的包裹，民眾不用擔心鼠疫會透過網購攻進台灣。

鼠疫是一種透過跳蚤傳染引起的人畜共通傳染病，疾管署副署長羅一鈞表示，網購的包裹紙箱或衣服不是鼠疫傳染途徑，過去也沒有前例。他說，因鼠疫桿菌帶有凝集素，會使得感染的蚤類的胃形成膠狀團塊，阻塞其消化道，生病的跳蚤會一直處於極度飢餓、須不停吸血的狀態，會不停尋找新的動物吸血。

感染鼠疫的跳蚤不可能停留在紙箱或衣服上而不去尋找新的吸血對象。羅一鈞說，即使感染鼠疫桿菌的跳蚤真的停留在網購的包裹紙箱或衣服，也只會是短暫停留，因為只要物流人員一接近紙箱，處於瘋狂吸血狀態的蚤類就會馬上跳到能提供血液的活體身上，民眾無須擔憂網購會成為中國大陸鼠疫傳播到台灣的途徑。

針對鼠疫傳播途徑，羅一鈞表示，比較需要擔心的是，來自中國大陸的船舶上若有感染鼠疫的老鼠，可能會跑進台灣，把疫情帶進台灣。目前國際港埠監測鼠隻病媒及其血清檢體檢測，並請港埠經營管理單位加強港區環境整理整頓，要求入境船舶、航空器等運輸工具管理者落實防鼠措施。

羅一鈞說，沒有感染鼠疫的跳蚤確實有可能停留在紙箱、衣物，隨包裹送到民眾家中，其可能會成為斑疹傷寒等傳播力遠小於鼠疫的傳染病傳播途徑。若民眾真的擔心網路購物的包裹有跳蚤，可在貨物抵達時，先以殺蟲劑消滅包裹、衣物上的跳蚤。

疾管署再次提醒，民眾前往內蒙古等地區避免接觸囓齒類動物，勿生食肉類或接觸動物死屍，以減少鼠蚤叮咬及感染鼠疫的風險。返國入境時如有不適症狀，應通知機場檢疫人員並儘速就醫，就醫時請告知旅遊接觸史，以利及早診斷治療。

疾管署今特別發文闢謠，感染鼠疫的跳蚤會進入瘋狂吸血狀態，因此不會附著在無法被吸血...
疾管署今特別發文闢謠，感染鼠疫的跳蚤會進入瘋狂吸血狀態，因此不會附著在無法被吸血的包裹，民眾不用擔心鼠疫會透過網購攻進台灣。圖／取自臉書
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