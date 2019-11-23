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電子菸煙霧刺激眼球 研究：乾眼症風險增4倍

2019-11-23 14:14中央社 台北23日電

美國研究發現，電子菸不僅傷肺也傷視力，吸食電子菸族群罹患乾眼症機率將是一般人的4倍，可能成為各種眼部病變的前兆。董氏基金會呼籲，各政黨候選人應允諾修法禁止新興菸品。

電子菸危害延燒全球，董氏基金會表示，根據最新通報資料，美國電子菸肺傷害（EVALI）確診病例已達2172人、42人死亡，美國自8月起傳出疫情後，加拿大、英國、菲律賓等都相繼爆出電子菸肺傷害案例，如今就連比利時也傳出18歲少年因吸電子菸導致肺部石化死亡的案例。

值得注意的是，電子菸危害不僅於肺，甚至會傷及視力健康。台北榮總家醫部醫師賴志冠表示，美國研究顯示，電子菸中的化學成分和傳統菸品一樣會刺激眼球，尼古丁成分則會導致人體血壓升高、心跳加快，甚至出現胰島素阻抗，可能增加青光眼、視網膜病變風險。

賴志冠說，美國眼科醫學會（AAO）研究發現，吸電子菸族群罹患乾眼症機率是一般人的4倍以上，而乾眼症則是各種眼部病變的前兆，若持續吸食電子菸恐加劇症狀惡化。

賴志冠指出，傳統紙菸剛問世時，各界也不了解其健康危害，直到盛行百年後才發現有害，為時已晚，就連美國醫學會（AMA）也公開呼籲政府，立即禁止所有電子菸和其設備，確保青少年與所有人民的健康。

董氏基金會執行長姚思遠指出，近期美國、加拿大、英國、菲律賓、比利時相繼傳出電子菸肺傷害疫情，各國開始正視及紛紛研議禁止新興菸品的政策，澳門早於2018年禁止電子菸、加熱菸等新興菸品，香港則預計在12月審查禁止電子菸及加熱菸的法案。

姚思遠說，眼看各國愈來愈重視電子菸危害，台灣政府卻忙於選舉，使修法停滯，呼籲各政黨拚選舉同時也應允諾修法禁止新興菸品，展現愛民的決心。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子菸乾眼症

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