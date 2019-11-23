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國道通行費年增欠費1.44億 高公局：不繳比率已趨緩

2019-11-23 10:47聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

國道通行費平均每年新增逾期欠費淨額達到新台幣1.44億元，外界擔憂恐影響國道基金財務。高速公路局表示，交通量成長之下，國道欠費不繳已經趨緩，全部被開罰車輛中，約只有0.7%開罰也不繳。目前通行費每年收200億元，不致於影響國道基金財務。

高速公路局業務組組長劉逢良表示，統計至目前為止，欠費已經移送強制執行3.4億元，剩下4.8億元，明年擴大辦理移送強制執行。

他說，相較2014年全面進入計程收費時來看，欠費不繳已經趨緩。現在每年約增加1.44億元，但是國道交通量近四年成長接近10%，欠費沒有更增加，代表已經趨緩。

另外，統計今年1到10月有9萬件車牌故意遮蔽、無法讀取導致沒有辦法追討的案件。高公局表示，這部分透過加強車輛檢驗、車牌臨時檢查、車牌攔檢等措施也已經慢慢減少，相較2014年，已經大幅減少約160萬筆。

高公局表示，2014年累計達169萬筆，金額約1135萬元，2016年度剩下95萬、2017年84.5萬、去年剩下80萬。今年度數據到10月，約9萬件，還不到60萬。

劉逢良表示，這些無法追討的案件，除了少數刻意遮蔽塗改的之外，主要是婚喪喜慶，進香團等掛彩球、掛飾等蓋到車牌所造成，也有報紙、塑膠袋被風吹來之後遮到車牌導致無法判讀。他說，婚喪喜慶懸掛彩球等吊飾是台灣的風俗，已請各地監理站加強宣導，改掛在車牌上方。

由於高公局每年要花費4000萬元寄催繳通知，因應行動支付暢行，也跟遠通研議提供新型服務，像是透過Happy go卡的點數取代成為儲值金繳費等。另跟國發會合作透過My Data網路平台，用路人上網就可查詢是否有欠費，並以電子郵件取代平信收信，減少政府支出。

車牌被遮蓋。圖／高速公路局提供
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車牌被遮蓋。圖／高速公路局提供
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國道高速公路

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