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名醫就是好醫師嗎？專家這句話突破盲腸

2019-11-23 07:28聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

每個人心目中的「好醫師」定義可能不同，有人喜歡醫師俐落乾脆的診斷、有人喜歡醫師多傾聽、也有人覺得醫師親切，病就好了一半；還有些人崇尚「名醫」，認為病人多、有頭銜的醫師代表技術好，能得到更好的診療。

的確有部分患者崇尚「名醫」，認為「當主任就是好」、「是教授就厲害」，主要是醫療體系製造了名醫，為醫師掛上「XX權威」的封號；民眾去追求名醫，無非是想要病快點好。

民間監督健保聯盟發言人滕西華認為「找到對的醫院、對的醫師、得到對的醫療」才是重點。她說，某些特殊疾病需要在一定的醫療層級才有相應的資源和醫師，但並非每一種疾病都是特殊疾病或是急重症。十之八九的疾病不用找所謂的「名醫」，且名醫可以分給每位病人的時間相對較短。

台北榮民總醫院高齡醫學中心主任陳亮恭表示，「看病畢竟不是算命」，就算是名醫在某一個專科針對某一種特定疾病能夠快速判斷和治療，仍需參照病史和輔以其他成因才能做出判斷。

至於該選擇老醫師還是年輕醫師，陳亮恭表示，年輕醫師剛從醫學院畢業不久，對於不同科別新的藥物和手術會較為熟悉，在多科診治時能提出不同的想法；但也容易因為經驗不足，只照醫療指引行事。有經驗的老醫師則不會拘泥於指引，且對其他疾病敏感度更高，能及早轉介。

滕西華表示，醫學是透過經驗累積的實證科學，選擇經驗老道的醫師很重要。但是醫師是否經驗豐富，病人很難判定，只能從醫師是否有關心症狀以外的事情，認為這或許是相對有經驗的醫師。

台灣醫療改革基金會研發組長辜煜偉認為，年輕人可能和年輕醫師溝通較無礙，因此子女較為喜愛；老人家則可能認為老醫師和自己生命歷程相似，較有話聊。找到能做好病情評估，且可以信任的醫師最重要。

名醫就是好醫師嗎？好醫師的定義主觀，依據每個人的認知有所不同。圖/123RF
名醫就是好醫師嗎？好醫師的定義主觀，依據每個人的認知有所不同。圖/123RF
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醫師滕西華陳亮恭

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