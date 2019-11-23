18公頃「5色花海」！平鎮花彩節登場 1.5m向日葵迎客

2019-11-23 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



2019桃園花彩節的平鎮區「花現平鎮．幸福農來」活動，於11月23日正式登場。今年花海總面積為18公頃，共有波斯菊、百日草等5大種類的花海，帶來白、橘、黃、紫等不同色系的浪漫面貌。

已經邁入第5屆的桃園花彩節，由桃園各地不同展區接連接力，為民眾帶來長時間的花期體驗。本次平鎮的展區活動，即是於11月23日至12月1日舉行。活動期間，不僅有花海可賞，還有多種裝置藝術、打卡點，以及輪流登場的舞台表演活動。

相較於去年25公頃的花海，今年的花海更為集中，面積為18公頃，繞行全程約2.1公里。花海共有波斯菊、百日草、向日葵、小油菊以及萬壽菊等5大種類，並分成7大區塊，每個區塊各有自己的花色，不論是向日葵的黃、波斯菊的白，都讓平鎮宛若一塊巨型的彩色拼布，十分壯觀。其中高約1.5公尺的向日葵，也展現無比的熱情迎賓，另外還有一座長達500公尺的綠色隧道，以懸掛空中的瓜果點綴，兼具自然與奇幻感。

點綴花海之中的，可見到4座巨型的「摩艾石像」裝置藝術，憨厚樸直的表情，都是民眾搶拍的重點。另外也可見到相框、簍空鷺鷥、盪鞦韆、稻草屋等不同的打卡元素，甚至還有整排的「創意稻草人」；平鎮可愛又純樸的房舍，也成為旅客逛花海時可以捕捉的農村印象。