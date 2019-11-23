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18公頃「5色花海」！平鎮花彩節登場　1.5m向日葵迎客

2019-11-23 00:17聯合報 記者陳睿中／即時報導

2019桃園花彩節的平鎮區「花現平鎮．幸福農來」活動，於11月23日正式登場。今年花海總面積為18公頃，共有波斯菊、百日草等5大種類的花海，帶來白、橘、黃、紫等不同色系的浪漫面貌。

已經邁入第5屆的桃園花彩節，由桃園各地不同展區接連接力，為民眾帶來長時間的花期體驗。本次平鎮的展區活動，即是於11月23日至12月1日舉行。活動期間，不僅有花海可賞，還有多種裝置藝術、打卡點，以及輪流登場的舞台表演活動。

相較於去年25公頃的花海，今年的花海更為集中，面積為18公頃，繞行全程約2.1公里。花海共有波斯菊、百日草、向日葵、小油菊以及萬壽菊等5大種類，並分成7大區塊，每個區塊各有自己的花色，不論是向日葵的黃、波斯菊的白，都讓平鎮宛若一塊巨型的彩色拼布，十分壯觀。其中高約1.5公尺的向日葵，也展現無比的熱情迎賓，另外還有一座長達500公尺的綠色隧道，以懸掛空中的瓜果點綴，兼具自然與奇幻感。

點綴花海之中的，可見到4座巨型的「摩艾石像」裝置藝術，憨厚樸直的表情，都是民眾搶拍的重點。另外也可見到相框、簍空鷺鷥、盪鞦韆、稻草屋等不同的打卡元素，甚至還有整排的「創意稻草人」；平鎮可愛又純樸的房舍，也成為旅客逛花海時可以捕捉的農村印象。

另外在活動會場，還有提供手工割稻、古法割稻飯體驗，以及米苔目、紮掃把、彩繪仙人掌等等DIY課程，讓民眾感受在地情懷。另外在同時段，桃園楊梅亦有舉行「桃園仙草花節」的活動，設置有5公頃的紫色仙草花海，打造宛若「台灣普羅旺斯」的浪漫氛圍，讓民眾可以同步安排一日賞花之旅。

在多彩的花海中，可以看見不同造型的打卡裝置點綴。記者陳睿中／攝影
在多彩的花海中，可以看見不同造型的打卡裝置點綴。記者陳睿中／攝影
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熱情的向日葵花海。記者陳睿中／攝影
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不同造型的稻草人，增添花海的童趣。記者陳睿中／攝影
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民眾在花海之中，可以輕鬆拍出浪漫美照。記者陳睿中／攝影
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平鎮花海共種有兩種向日葵，最高可達1.5公尺高。記者陳睿中／攝影
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桃園花彩節的平鎮展區，自11月23日正式登場。記者陳睿中／攝影
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長約500公尺的綠色隧道，以各種瓜果點綴空中。記者陳睿中／攝影
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設置於花田內的盪鞦韆，乃是人氣的打卡景點。記者陳睿中／攝影
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茅草屋為平鎮花海增添一股純樸的鄉村風情。記者陳睿中／攝影
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裝置藝術綠色隧道

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