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超商、賣場茶葉蛋 消保官：有衛生疑慮

2019-11-22 23:26聯合報 記者施鴻基／新北報導

茶葉蛋方便好吃，但新北市消保官認為可能有衛生安全疑慮，建議業者改善。 記者施鴻基...
茶葉蛋方便好吃，但新北市消保官認為可能有衛生安全疑慮，建議業者改善。 記者施鴻基／攝影
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新北市消保室訪查9大超商、賣場茶葉蛋製作、銷售過程，昨天公布調查結果，建議業者應改善蛋夾、防塵等問題，以免造成衛生安全疑慮。業者表示願意配合並加強督促各門市，但各家作法不同，可能難以統一。

消保官調查發現超商及大賣場茶葉蛋每年銷售2億顆以上，光超商每年商機超過10億，卻缺乏完整規範，有衛生安全疑慮，主動訪查4大超商和大潤發、頂好、家樂福、義美、美廉社5大賣場，提供業者改善及民眾選購建議。

蛋夾須消毒 防塵設備應改善

消保官廖珮伶建議業者應加強標示；避免新舊茶葉蛋雜陳混煮好判斷效期；加設防湯鍋傾倒設施避免兒童受傷；加裝防護設施避免落塵或異物掉入；蛋夾應定期消毒、更換，或由店員協助夾取。

調查中發現9家業者雖有茶葉蛋最佳賞味期、陳列效期、最佳販售期等規範，卻各自不同，每鍋蛋約有40到60顆，原則上快賣完才會煮下一鍋，但茶葉蛋顏色常深淺不一，顯然新、舊蛋雜混煮販售，業者雖訂規範，但門市未必確實遵守，消費者才會買到既黑又鹹的茶葉蛋。

營養師李美月說，茶葉蛋滷汁多含鹽，還加入醬油燉煮，鈉含量偏高，衛生署建議成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，約6公克鹽，茶葉蛋多吃就可能超標。

主任消保官王治宇說，業者製作流程規定蛋夾陳列座應保持乾淨，目前各大超商及賣場都由消費者自行挑蛋，如果1支蛋夾1天內經過數百人的手，卻未定時消毒，容易傳播病菌，又用手剝蛋殼送入口中，可能病從口入。

茶葉蛋超商

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