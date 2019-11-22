減光保護自然星空 合歡山暗空公園找到最美的光

2019-11-22 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



減光反而找到最美的光！由中強光電文化藝術基金會主辦的2019「台灣光環境獎」，今日於雲門劇場舉辦頒獎典禮。合歡山國際暗空公園因減光行動，保護自然星空，對台灣的光環境深具指標意義，因此獲頒「評審團特別獎」。

中強光電文化藝術基金會指出，不同於多數建築照明是透過「光」來凸顯空間，南投合歡山是台灣首座獲國際認證的暗空公園，在台灣星空守護聯盟、清境觀光協會等民間單位與南投縣政府攜手合作下，透過燈具的改造、聯合民宿業者夜間定時關燈等減光行動，營造出完善的觀星環境，讓最美的光不是人造光，而是銀河與星空。

評審團指出，世界正以年增2%的速度變得更白更亮，過多過強的人工照明對生態系帶來重大負面影響，夜間強光導致植物生長季節錯亂、干擾夜間動物的視覺及飛行方向路線，強光也可能誘聚集鳥類、兩棲類、哺乳類往光源集中而造成路殺。暗空計畫的推動，正反映著人類對光需求的反省，也破除大眾越亮越好、越美的迷思。