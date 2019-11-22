2019最美的光！台中花博、高美館獲台灣光環境獎

2019-11-22 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



2019「台灣光環境獎」今日於雲門劇場舉辦頒獎典禮，台中花博竹跡館、高雄市立美術館獲本屆「台灣光環境獎」殊榮；合歡山國際暗空公園則因減光行動，保護自然星空，對台灣的光環境深具指標意義，因此獲頒「評審團特別獎」。

主辦單位中強光電文化藝術基金會表示，台中花博竹跡館以台灣的中央山脈做為設計意象，取用台灣南投竹山在地的竹材，通過傳統竹藝技法與建築技巧，塑造出一個高10公尺的地景空間。從開幕到閉幕的半年間，每晚皆有絡繹不絕的參觀者，成為當地最熱門的觀光打卡景點，成功透過照明設計「營造一個讓民眾願意親近的光環境」。

台中花博閉幕後，陸續拆除臨時性場館，地方民眾則主動發起保留竹跡館的行動，一度引起地方熱議。評審團認為，台中花博竹跡館以象徵台灣山脈的鏤空竹建築造型結合照明設計，成功塑造出日夜光影兼具的光環境，充分展現竹跡館遠觀近賞皆宜的地標意象。成功的燈光照明，為獲獎連連的竹跡館再添一獎項。

高雄市立美術館則是國內第一個使用光膜系統打造的公立美術館，光膜天花系統為可控的人造光，可因應各式展覽需求，創造出彈性、多元且自然柔和的光環境。使光照在美術館空間中，不只提供基本照明機能，更是營造整體空間氛圍，展現藝術作品最佳狀態的關鍵。

評審團認為，高美館展覽空間應用光膜材料結合電腦控制系統，創造了傳統燈具難以達到的展覽照明效果；且善用整體空間的戶外自然光及室內的人造光，營造一個愉悅、流暢的光環境體驗。