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2019最美的光！台中花博、高美館獲台灣光環境獎

2019-11-22 21:25聯合報 記者陳宛茜／即時報導

2019「台灣光環境獎」今日於雲門劇場舉辦頒獎典禮，台中花博竹跡館、高雄市立美術館獲本屆「台灣光環境獎」殊榮；合歡山國際暗空公園則因減光行動，保護自然星空，對台灣的光環境深具指標意義，因此獲頒「評審團特別獎」。

主辦單位中強光電文化藝術基金會表示，台中花博竹跡館以台灣的中央山脈做為設計意象，取用台灣南投竹山在地的竹材，通過傳統竹藝技法與建築技巧，塑造出一個高10公尺的地景空間。從開幕到閉幕的半年間，每晚皆有絡繹不絕的參觀者，成為當地最熱門的觀光打卡景點，成功透過照明設計「營造一個讓民眾願意親近的光環境」。

台中花博閉幕後，陸續拆除臨時性場館，地方民眾則主動發起保留竹跡館的行動，一度引起地方熱議。評審團認為，台中花博竹跡館以象徵台灣山脈的鏤空竹建築造型結合照明設計，成功塑造出日夜光影兼具的光環境，充分展現竹跡館遠觀近賞皆宜的地標意象。成功的燈光照明，為獲獎連連的竹跡館再添一獎項。

高雄市立美術館則是國內第一個使用光膜系統打造的公立美術館，光膜天花系統為可控的人造光，可因應各式展覽需求，創造出彈性、多元且自然柔和的光環境。使光照在美術館空間中，不只提供基本照明機能，更是營造整體空間氛圍，展現藝術作品最佳狀態的關鍵。

評審團認為，高美館展覽空間應用光膜材料結合電腦控制系統，創造了傳統燈具難以達到的展覽照明效果；且善用整體空間的戶外自然光及室內的人造光，營造一個愉悅、流暢的光環境體驗。

中強光電文化基金會將於11月30日起至2月2日，於淡水旅學堂空間展出「光軌跡之旅」展覽，展出點亮淡水禮拜堂及台灣光環境獎系列成果，更多台灣光環境獎及展覽資訊請至中強光電文化藝術基金會官網查詢。

台中花博足跡館獲2019台灣光環境獎。圖/中強光電文化藝術基金會提供
台中花博足跡館獲2019台灣光環境獎。圖/中強光電文化藝術基金會提供
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高美館獲2019台灣光環境獎。圖/中強光電文化藝術基金會提供
高美館獲2019台灣光環境獎。圖/中強光電文化藝術基金會提供
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花博美術館

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