擴大3.3倍！5公頃「夢幻紫仙草花海」在桃園 打卡必去

2019-11-22 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



被譽為「台灣普羅旺斯」的「桃園仙草花節」，將於11月23日正式於楊梅登場。相較於去年1.5公頃的規模，今年的仙草花海擴大至5公頃，並且設有3大展區，以及一系列童話藝術裝置，更添夢幻感，已經倍受許多網美們的期待。

「仙草」一直是桃園楊梅重要的經濟作物，可加工作為茶包、料理包或是各式點心。目前當地所種植的「香華2號」，每年約於節氣中的「小雪」後開花，花期持續約1個月，而且天氣越冷，花況越茂盛。由於仙草的花是由淡紫、白色的細小花朵所組成，因此初期時呈現淡粉紫色，隨著白色部份掉落，就會越來越紫，最終則呈現咖啡色。

為推廣「一區一花卉」，在去年舉行的桃園花彩節中，楊梅地區以大片的紫色仙草花海一炮而紅，甚至獲得「台灣普羅旺斯」的稱號。今年當地直接舉行「仙草花節」，將花海從1.5公頃擴增至5公頃，面積擴大3.3倍，並且規劃奇幻仙境區、花漾仙境區，以及夢幻仙境區。

在「夢幻仙境區」，陳列有仙境城堡、紅心皇后與高帽先生、瘋狂下午茶等童話風格的裝置藝術；「夢幻仙境區」，則是以大片的仙草花海為主角，讓民眾盡情地近距離觀賞隨風搖曳的粉紫地毯。至於「花漾仙境區」，種植有百日草、向日葵、波斯菊等花種，為大片紫色花海，帶來黃、白、粉等不同色彩的點綴。

在整片的花海內，民眾可以透過角度取景，拍攝出各種夢幻打卡美照，更有不少職業玩家透過空拍機，拍攝出整片花海的遼闊之姿。但是當地農家也提醒民眾，仙草仍然是當地的經濟農作物，因此禁止採摘、破壞仙草花田，才能維護植物的最佳狀態。

除了花海可賞，活動期間內，也會舉行音樂會、野餐趴、搖擺舞教室，以及音樂會等不同活動，另還有手作DIY的課程。週邊的農牧場，也有多肉植物、控窯、風味餐點等主題節目，亦有千人仙草宴，以及仙草茶包、仙草凍，以及新推出的「仙草蛋捲」等仙草週邊可供民眾購買，享受楊梅的仙草農業文化。

【2019桃園仙草花節】

時間：11月23日～12月8日