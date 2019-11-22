親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

擴大3.3倍！5公頃「夢幻紫仙草花海」在桃園 打卡必去

2019-11-22 19:55聯合報 記者陳睿中／即時報導

被譽為「台灣普羅旺斯」的「桃園仙草花節」，將於11月23日正式於楊梅登場。相較於去年1.5公頃的規模，今年的仙草花海擴大至5公頃，並且設有3大展區，以及一系列童話藝術裝置，更添夢幻感，已經倍受許多網美們的期待。

「仙草」一直是桃園楊梅重要的經濟作物，可加工作為茶包、料理包或是各式點心。目前當地所種植的「香華2號」，每年約於節氣中的「小雪」後開花，花期持續約1個月，而且天氣越冷，花況越茂盛。由於仙草的花是由淡紫、白色的細小花朵所組成，因此初期時呈現淡粉紫色，隨著白色部份掉落，就會越來越紫，最終則呈現咖啡色。

為推廣「一區一花卉」，在去年舉行的桃園花彩節中，楊梅地區以大片的紫色仙草花海一炮而紅，甚至獲得「台灣普羅旺斯」的稱號。今年當地直接舉行「仙草花節」，將花海從1.5公頃擴增至5公頃，面積擴大3.3倍，並且規劃奇幻仙境區、花漾仙境區，以及夢幻仙境區。

在「夢幻仙境區」，陳列有仙境城堡、紅心皇后與高帽先生、瘋狂下午茶等童話風格的裝置藝術；「夢幻仙境區」，則是以大片的仙草花海為主角，讓民眾盡情地近距離觀賞隨風搖曳的粉紫地毯。至於「花漾仙境區」，種植有百日草、向日葵、波斯菊等花種，為大片紫色花海，帶來黃、白、粉等不同色彩的點綴。

在整片的花海內，民眾可以透過角度取景，拍攝出各種夢幻打卡美照，更有不少職業玩家透過空拍機，拍攝出整片花海的遼闊之姿。但是當地農家也提醒民眾，仙草仍然是當地的經濟農作物，因此禁止採摘、破壞仙草花田，才能維護植物的最佳狀態。

除了花海可賞，活動期間內，也會舉行音樂會、野餐趴、搖擺舞教室，以及音樂會等不同活動，另還有手作DIY的課程。週邊的農牧場，也有多肉植物、控窯、風味餐點等主題節目，亦有千人仙草宴，以及仙草茶包、仙草凍，以及新推出的「仙草蛋捲」等仙草週邊可供民眾購買，享受楊梅的仙草農業文化。

【2019桃園仙草花節】

時間：11月23日～12月8日

地點：楊梅路三段239號（上湖派出所對面）

因為大片的紫色花海，讓桃園仙草花田被譽為「台灣普羅旺斯」。記者陳睿中／攝影
因為大片的紫色花海，讓桃園仙草花田被譽為「台灣普羅旺斯」。記者陳睿中／攝影
分享
桃園仙草花節將於11月23日正式登場。記者陳睿中／攝影
桃園仙草花節將於11月23日正式登場。記者陳睿中／攝影
分享
桃園楊梅所栽種的「香華2號」仙草，有著浪漫的淡紫色花朵。記者陳睿中／攝影
桃園楊梅所栽種的「香華2號」仙草，有著浪漫的淡紫色花朵。記者陳睿中／攝影
分享
今年花海擴大3.3倍，面積達5公頃。記者陳睿中／攝影
今年花海擴大3.3倍，面積達5公頃。記者陳睿中／攝影
分享
在「夢幻仙境區」，可以看到仙境城堡等裝置藝術。記者陳睿中／攝影
在「夢幻仙境區」，可以看到仙境城堡等裝置藝術。記者陳睿中／攝影
分享
蹲在仙草花海旁，更能拍出被花海環繞的效果。記者陳睿中／攝影
蹲在仙草花海旁，更能拍出被花海環繞的效果。記者陳睿中／攝影
分享
隨著網路發酵，仙草花節已成為網美們的熱門打卡地點。記者陳睿中／攝影
隨著網路發酵，仙草花節已成為網美們的熱門打卡地點。記者陳睿中／攝影
分享

音樂會空拍機

相關新聞

影／最後一哩曝光！新南迴年底通車台東—屏東省半小時

2019-11-22 18:28

十年溝通突破關卡 台灣棗將可賣到南韓成全球首例

2019-11-22 18:22

玉山主群峰線109年起取消2月「靜山」 開放雪季入園

2019-11-22 18:17

「雞角刺茶」降血糖？ 國健署急闢謠：全株有毒

2019-11-22 17:50

販賣機之亂！她不解為何賣給小學生這東西？網：好貴

2019-11-22 16:53

影╱動保團體籲禁用格子籠雞蛋 鼎泰豐：持續評估

2019-11-22 16:00

逾百名傷造口師照料患者 專家籲病友別再悶在家中了

2019-11-22 15:32

日本「肯德基吃到飽」夯爆 台網友指「少關鍵一味」引熱議

2019-11-22 16:22

北北基豪雨特報！防瞬間大雨坍方落石

2019-11-22 13:42

新北9大超商、賣場茶葉蛋缺乏規範 消保官：有衛生疑慮

2019-11-22 17:38

余英時：民主發展要有文化支撐 領導人不能只談空話

2019-11-22 17:07

為參加女兒畢業典禮 晚期卵巢癌媽媽忍痛化療70多次

2019-11-22 16:49

3型全現蹤！中國鼠疫累積4例 去這7個省要小心

2019-11-22 14:39

長照雇主、移工 社福資源流通卡卡

2019-11-22 14:24

勵馨調查：8成4家事移工 假日沒輪值機會

2019-11-22 14:23

過動兒缺Omega-3 魚油可改善專注力

2019-11-22 14:21

春節肉品2周後加工備貨 豬價將回升

2019-11-22 14:18

衛福部：安寧照護提升品質 難一步到位

2019-11-22 14:18

假日各地回暖好天氣 下周一再轉濕涼

2019-11-22 14:18

史前發明、至今不衰的古老食品！起司為何備受全球喜愛？

2019-11-22 14:18

醫院安寧照護多項缺失 監院糾正衛福部、健保署

2019-11-22 14:16

秋冬突然臉歪嘴斜 可能和蘇揆一樣顏面神經麻痺

2019-11-22 12:56

安寧照護品質不佳遭監院糾正 衛福部將作標竿學習計畫

2019-11-22 12:30

氣象局：假日回暖好天氣下周一再變天

2019-11-22 12:24

長照家庭聘移工 僅一成一知道可使用長照2.0資源

2019-11-22 12:08

朋友合照想修逆天長腿她慘變「魯夫妹」 神人回復原版網全讚爆

2019-11-22 12:00

世界抗生素週 奇美醫學中心呼籲重視抗藥性威脅

2019-11-22 11:46

安寧照護「不」安寧 監察院糾正衛福部健保署

2019-11-22 11:14

兩周後春節肉品加工備貨 農委會可望停止收購肥豬

2019-11-22 10:46

研究：過動症孩童若缺omega-3 補充魚油改善專注力

2019-11-22 10:19

高鐵新一代自動售票機上線 新增行動支付及找零找鈔

2019-11-22 10:00

「感恩seafood」真有魔法？ 這個動作 竟有舒壓奇效

2019-11-22 10:00

彭啟明：周末好天氣空檔 下周北、東北部明顯濕冷

2019-11-22 08:09

吳德榮：下周可能生成本月第6個颱風 追平11月紀錄

2019-11-22 07:46

原民牙不好 要從前端預防

2019-11-22 00:41

鳳凰雖減弱 東北部仍須防大雨

2019-11-22 00:20

縮水甘油恐致癌 我擬納管

2019-11-22 00:14

健康你我他╱乳液+乳霜香皂 與乾癬共存

2019-11-22 00:10

飲料杯限塑 環保署：須更多共識

2019-11-22 00:09
看更多

熱門文章

2019好市多黑色購物節限定商品 App這時間提早推播

2019-11-22 10:16

影／他錄下螃蟹游泳模樣 百萬網友被萌到直呼「好可愛」

2019-11-22 15:11

京華城11月30日永遠熄燈 當天免消費再送萬元購物金

2019-11-22 10:59

維多利亞的祕密大秀真的停辦了 今年耶誕沒性感天使

2019-11-22 13:48

影／最後一哩曝光！新南迴年底通車台東—屏東省半小時

2019-11-22 18:28

今起限時3天！7-11新品「CITY CAFE韓國黃金柚香咖啡」第2杯半價

2019-11-22 12:24

永遠不顯老！2歲大德國狼犬 長得像幼犬

2019-11-22 09:25

日本「肯德基吃到飽」夯爆 台網友指「少關鍵一味」引熱議

2019-11-22 16:22

手部爆青筋代表心臟健康亮紅燈？醫師澄清應注意這位置

2019-11-21 18:26

3型全現蹤！中國鼠疫累積4例 去這7個省要小心

2019-11-22 14:39

吳德榮：下周可能生成本月第6個颱風 追平11月紀錄

2019-11-22 07:46

彭啟明：周末好天氣空檔 下周北、東北部明顯濕冷

2019-11-22 08:09

高鐵新一代自動售票機上線 新增行動支付及找零找鈔

2019-11-22 10:00

颱風外圍環流影響 今晚到明天東北部大雨

2019-11-21 21:47

女大生傳訊問誰用蝦皮？ 奶奶「認真回2句」笑翻網友

2019-11-22 14:07

方志友父逝流出淚水變黃色 醫師說明為什麼

2019-11-21 22:23

販賣機之亂！她不解為何賣給小學生這東西？網：好貴

2019-11-22 16:53

六福村下雪了！11/30起耶誕變裝 穿紅或綠色門票599元

2019-11-21 21:39

十年溝通突破關卡 台灣棗將可賣到南韓成全球首例

2019-11-22 18:22

氣象局：假日回暖好天氣下周一再變天

2019-11-22 12:24

低於兩折！澎湖五星酒店住兩晚 每人只要1,424元

2019-11-22 09:55

【親子之間】張雅雯／得失之間

2019-11-22 06:00

每日星座運勢／射手不宜合夥做投資　今天桃花旺盛

2019-11-22 00:00

【母女之間】徐惠如／妳給我翅膀

2019-11-22 06:00

國人年用20億個飲料杯 環保署：擬管制但需社會共識

2019-11-21 21:07

【我愛一個人煮-91】太陽臉／一人食

2019-11-22 06:00

影／被火紋身無尾熊平安康復中 與救命恩人重逢

2019-11-22 15:17

陳柏霖、桂綸鎂又同框啦！ 重現「藍色大門」跳舞橋段

2019-11-22 01:20

手搖飲新開店邀女神「愷樂」當店長 明起3天買一送一

2019-11-22 09:39

露天海外跨境「黑色購物節」超殺！台灣尚未開賣的AirPods Pro現貨開搶

2019-11-22 13:02

內湖居民注意！2019好市多「黑色購物節」交通管制大解析

2019-11-21 17:55

長照家庭聘移工 僅一成一知道可使用長照2.0資源

2019-11-22 12:08

網友狂喊「想吃」！全家便利商店「烤馬鈴薯」台北市6門市搶先開賣

2019-11-22 16:02

小孟塔羅：熱戀消退成平淡？我的愛情該如何保持熱度

2019-11-22 10:53

鄭麗君宣布啟動空總八年計畫 重現半世紀前台北聲音

2019-11-21 21:26

只有4天！「買酒送烤肉」新村×Draft Land快閃聯名

2019-11-21 21:39

男生做醫美就是娘砲？ 網友：有需要就做啊

2019-11-21 21:14

鳳凰雖減弱 東北部仍須防大雨

2019-11-22 00:20

天冷也要吃！全家便利商店「桂花小麥啤酒霜淇淋」買1送1

2019-11-22 18:07

巴黎世家outlet「最推坑」包款 經典機車包現省逾2萬5

2019-11-22 16:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top