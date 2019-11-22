影／最後一哩曝光！新南迴年底通車台東—屏東省半小時

2019-11-22 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



歷時8年耗資227.4億，有「全台最美公路」的台九線新南迴公路截彎取直拓寬工程，年底12月20日左右將全線通車。最艱鉅的一段工程草埔隧道接近完工，僅剩少數鋪面、標線、機電與交控工程仍待收尾，近期完工的水霧系統及交控中心首度在媒體面前公開，年底通車後屏東到台東行車時間將能縮短30分鐘。

沿著台九線南迴公路從安朔到草埔約要耗時30分鐘，不過實際穿越4.6公里長的「草埔隧道」可在10分鐘內抵達，這段也是南迴公路最艱難工程，從安朔到草埔貫穿中央山脈南段，由於當地破碎地質、施工過程兼具，從2013年7月開工以來，歷時6年就曾抽坍湧水高達36次。

台九線新南迴公路拓寬改造工程耗資227.4875億元，2011年興建以來，北端台東縣太麻里鄉「香蘭—金崙」段已在今年7月1日通車，續往南走之「金崙—大鳥」段也在今10月28日開放4車道通行，另最南端的「安朔—草埔」段則預計於108年12月20日全線通車。

公路總局今天帶媒體實際踏勘最後一哩路，安朔交控中心、安朔高架橋及草埔隧道等各關鍵工程地點對外曝光。西濱南工處長江金璋說，南迴公路是往來台東與屏東的主要幹道，肩負微聲、民生、救護、醫療等重責大任，過去容易遭受豪雨、浪襲，尤其醫療傷患從屏東到台東要1個多小時，通車後從台東知本或香蘭，到屏東潮埔或楓港，車程可省下半小時。

此外，最困難一段路程「草埔隧道」長達4.6公里，通車後將是雪隧、觀音古風、玉長、八卦山隧道之後，台灣第五長隧道，卻也因2013年7月開工以來，由於當地皺摺、破碎地形，讓施工過程艱鉅。

江金璋形容，施工過程曾歷經36次抽坍，「有時好不容易推進1公尺，卻因抽坍再往後退10公尺」，雖然都有即早偵測讓人員及早撤離，也曾遇上怪手遭土方掩埋，所幸從來沒有人受傷，通車後將能提供一條安全、穩定回家的道路，同時提升區域運輸服務品質、帶動沿線觀光經濟及提升東部地區醫療救護水準，相信對屏東及台東地區的經濟發展會更有莫大助益。

草埔隧道今現場也首度在媒體面前演練自動灑水，一旦偵測到火警就會啟動排煙系統，將煙霧控制在下游並排出，180秒後可啟動灑水裝置。江金璋也說明隧道通風採縱流與點排式系統模式、隧道消防設計水霧系統、於隧道出碴時利用大武漁港南側進行人工養灘等。