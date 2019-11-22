「雞角刺茶」降血糖？ 國健署急闢謠：全株有毒

2019-11-22 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



常被臉書廣告「種草」的民眾注意，最近網路瘋傳「雞角刺茶」可降血糖，甚至真的有民眾在滑臉書時，廣告稱有名醫掛保證，心動下單匯款，沒幾天就在臉書看到「代言」醫師在粉絲專頁喊冤照片有心人士盜用。衛福部國健署也急著跳出來闢謠，雞角刺不只沒辦法降血糖，甚至全株都有毒。

近期網路出現一則廣告，不僅使用國健署與專業學會的圖片，更宣稱受到糖尿病學會的推薦，號稱喝了可促進新陳代謝、調節生理機能、降血糖、降血壓及血脂，讓糖尿病病人不用再吃藥控制血糖。國健署緊急在「保健闢謠」專區公告，經與學會聯繫查證並無此宣傳推薦。

國健署更進一步提醒，經查證發現雞角刺全株有毒，毒性成份未知，國內曾有民眾過量飲用雞角刺茶而產生嘔吐、頭暈，並產生腹部絞痛等中毒現象，呼籲糖尿病病友切勿相信來路不明的糖尿病治療商品廣告，以免花大錢又傷害自身健康。

國健署表示，糖尿病治療最重要就是良好及穩定的血糖管理，應依病情與醫師、營養師配合，選擇適當的健康飲食，每日攝取適量的醣類，對於病人血糖控制、體重管理及降低合併症風險，都是有效的。