新北9大超商、賣場茶葉蛋缺乏規範 消保官：有衛生疑慮

2019-11-22 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



新北市消保官辦公室訪查9大超商、賣場茶葉蛋製作、銷售過程；今天公布調查結果，建議業者應針對蛋夾等問題改善，以免造成衛生安全疑慮。業者表示會設法改善，並加強督促各門市，但各家作法不同，可能很難統一。

根據消保官調查，超商及大賣場茶葉蛋每年銷售2億顆以上，光超商每年商機超過10億，卻缺乏完整規範，恐有衛生安全疑慮，消保官對7-11、全家、OK、萊爾富、大潤發、頂好、家樂福、義美、美廉社9大業者訪查數月，了解製程、品管流程、作業程序、定價、標示等等，提供業者改善及民眾選購建議。

經過調查，消保官廖珮伶建議業者應加強標示，避免新舊茶葉蛋雜陳混煮，以便判斷效期，加設防湯鍋傾倒措施避免兒童受傷，加裝防護設施避免落塵及異物掉入；蛋夾應定期消毒或更換，或由店員協助夾取。

消保官調查也發現9家業者雖有茶葉蛋最佳賞味期限、陳列效期、最佳販售期等規範，各自不同，但每鍋蛋約有40到60顆，將賣完才會準備烹煮下一鍋，茶葉蛋常有顏色深淺不一情形，顯然有新、舊蛋雜陳販售情況，顯示業者雖訂有規範，但門市未必確實遵守，導致消費者會買到較黑又鹹的茶葉蛋。

營養師李美月說，茶葉蛋滷汁多含鹽，並加入醬油燉煮，鈉含量偏高，衛生署建議成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，約6公克鹽。