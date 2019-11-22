販賣機之亂！她不解為何賣給小學生這東西？網：好貴

2019-11-22 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ／即時報導



國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書貼文，前陣子智慧販賣機進入校園，引起了許多爭議，她認為販賣機只要符合相關規定，提供合適的食品、學用品，適時帶給小朋友們方便，都是沒問題的。不過，她有天看到一台校園販賣機的東西，想了好幾天還是想不透販賣機裡面怎麼會有一顆280元的魔術方塊？

從游淑慧的照片可看出，校園智慧販賣機不僅販售280元的魔術方塊，還有90元的指尖陀螺，引發家長質疑。有人留言，「剛看了價目表覺得對小朋友有點貴」、「學校也要上架費啊！權利金高，回饋金高，不賣貴一點要賺什麼？」「真的魔術方塊來騙小孩的錢，真的不好！」

游淑慧指出，280元可能是一個學生好幾天的零用錢，280元的項目出現在校園販賣機真的合適嗎？而且魔術方塊是學用品？ 是上什麼課需要用到？教育局有沒有實際的去了解、掌握學校販賣機裡的商品？還是廠商就自己決定好販賣機要賣什麼就賣什麼？教育局的規定也都只是好看用的。