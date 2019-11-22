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為參加女兒畢業典禮 晚期卵巢癌媽媽忍痛化療70多次

2019-11-22 16:49聯合報 記者李樹人／新加坡即時報導

近十幾、廿年來，晚期卵巢癌患者僅可使用化療，但七成癌友用藥一至兩年就產生抗藥性，一旦復發，淪入重複化療、復發等困境，直到病逝為止。歐洲腫瘤內科學會亞洲年會一項研究發現，基因變異癌友在化療後，接續使用標靶口服新藥，作用一線用藥，疾病無惡化存活期從原本單用化療的13.8個月，延長到41個月以上，且六成患者於三年內不會復發。

歐洲腫瘤內科學會亞洲年會（ESMO Asia）22日起在新加坡展開一連串癌症治療研討會，居里癌症中心教授謝惠光（John Chia）針對卵巢癌治療進行專題演講，發表研究數據。

謝惠光說，原本PARP抑制劑只適用於BRCA基因突變的晚期卵巢癌患者，比率僅占一成至一成二，最新研究發現，HRD陽性患者也適用該標靶藥物，明顯提高無疾病惡化存活期。

進一步分析治療效果，如為第二線用藥，無疾病惡化存活期則從5.5個月延長到19.1個月；最新研究顯示，如用於第一線時，作為化療後的「維持療法」，反應更好，疾病無惡化存活期可從13.8個月延長到41個月以上。

前來新加坡參與這項年會的台中榮總婦女醫學部主任許世典表示，台灣每年約新增1500名卵巢癌病人，因盛行率較低，且偽陽性偏高，迄今並無有效篩檢方式，加上早期症狀不明顯，等到腹瀉、腹痛，都已到晚期，約六、七成癌友確診時無法手術，僅剩化療可用，一旦復發，還是只能化療，病情好一點，又再復發。

台中榮總曾收治一名30多歲晚期卵巢癌患者，確診時，女兒才剛念幼稚園，當時支持她活下去的動力，就是參加女兒幼稚園畢業，為此，她身陷「化療、轉移、化療」惡夢中，撐了十幾年，參加女兒幼稚園、小學等畢業典禮，最後仍不幸死亡，但前後70多次化療，絕非一般人所能承受。

許世典預估，全國每年約100至120名卵巢癌晚期患者BRCA基因變異，如依治療建議，持續用藥兩年，約需7000多萬元，但能有效延續患者無疾病存活期，相當值得。由於新藥極為昂貴，呼籲健保盡快給付，造福癌友。

歐洲腫瘤內科學會亞洲年會（ESMO Asia）22日起在新加坡展開一連串癌症治療...
歐洲腫瘤內科學會亞洲年會（ESMO Asia）22日起在新加坡展開一連串癌症治療研討會，居里癌症中心教授謝惠光（John Chia）(左二)針對卵巢癌治療進行專題演講，發表研究數據。記者李樹人／攝影
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患者卵巢癌台中榮總

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