傳遞正確防災知識 防救災主題展登場

2019-11-22 17:32 中央社 台北22日電



地震是台灣常見的天災，除了如何有效進行地震防救災外，傳遞正確防災資訊也是重要工作。國研院與災害防救科技中心、消防署共同舉行防救災主題展，幫助民眾獲得正確觀念。

「前瞻基礎建設計畫-數位建設」中的民生公共物聯網，整合「空氣品質」、「地震」、「水資源」及「防救災」四大領域，提供政府環境治理與民眾共用大數據與防救災資訊。

國家實驗研究院指出，透過數據的整合與分析，在災害來臨前提供民生示警資訊，讓民眾獲得更即時及多元的防災資訊，及早防範，保障生命與財產安全。

為了讓民眾認識最新的災防資訊與科技知識，並學習正確的防災抗震觀念，由民生公共物聯網推動小組主導，國家實驗研究院國家地震工程研究中心、內政部消防署、國家災害防救科技中心，共同舉辦「報吼恁先災-民生公共物聯網防救災領域主題展」，今天在國立科學工藝博物館啟動。

國研院國震中心指出，這次展覽一共有5大亮點，分別是「複合式地震速報」、「地震屋體驗」、「地震模擬測驗」、「災防科技中心LINE@帳號」與「耐震建築DIY」。

國研院國震中心指出，「複合式地震速報」服務是透過智慧防災控制，開啟逃生動線指示、避難掩護點指引、開門、關瓦斯、停電梯等方式，協助民眾避難；「地震屋體驗」將模擬921大地震時的實際情境；「地震模擬測驗」規劃知識性的題目及小遊戲，讓民眾在遊戲中了解防災重點、提升全民防災意識；「耐震建築DIY」讓民眾透過動手實做，了解「耐震建築工法」。

至於「災防科技中心LINE@帳號」，國研院國震中心指出，不但可查詢全台雨量、風力、溫度、空品、地震等即時資訊，也可透過手機定位功能，查詢所在地的觀測及預報資訊。

「報吼恁先災-民生公共物聯網防救災領域主題展」將從11月22日至12月1日，在國立科學工藝博物館展出。